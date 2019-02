Greifswald

Auf und am Wasser heimisch geworden ist Matthias Bertram, der auf der Greifswalder Museumswerft arbeitet. „Ich hatte schon immer eine Faszination für das Wasser, Schiffe und Seefahrt. Und ich wusste auch nach dem Abitur, dass ich etwas Handwerkliches machen will“, sagt der 28-jährige gebürtige Freiberger. Aus Sachsen zog er an die Ostsee, weil er einen Ausbildungsplatz bei Hanseyachts erhalten hatte. In dieser Zeit lernte er Mitglieder aus dem Verein Hanne Marie kennen, der sich um das Traditionsschiff kümmert. „Ich bin dann oft mitgesegelt und habe dort gute Freunde gefunden. Gleichzeitig war das mein Fuß in der Tür zur Museumswerft.“ Mittlerweile arbeitet er dort seit zweieinhalb Jahren für den Bootsbaumeister Karsten Burwitz. Selbst in seiner Freizeit kommt er kaum vom Wasser weg, wenn er mit seinem eigenen Segelboot auf den Gewässern der Region unterwegs ist. Er geht auch gerne mit Freunden essen und fährt im Sommer größere Runden mit dem Fahrrad, sagt er.

Christopher Gottschalk