Greifswald

Renate Päßler wurde zwar in Stralsund geboren, ihr Leben aber hat sie zum größten Teil in Greifswald verbracht. „Nach dem Tod meines Vaters lernte meine Mutter einen neuen Mann kennen, wegen dem wir umgezogen sind“, erzählt die 82-Jährige. Das sei bereits 1938 gewesen. Danach sei sie immer gern in der Hansestadt geblieben. „Mein Mann war bei der Armee und eine Zeit lang in Dranske auf Rügen stationiert.“ Schnell hätte es das Ehepaar aber zurück zu ihrer Familie gezogen. Gemeinsam haben sie vier Kinder, die heute bis nach Baden-Württemberg in Deutschland verteilt leben. „Kommen sie zu Besuch, gehen wir gerne spazieren“, verrät die Rentnerin. Entweder am Ryck oder durch die Innenstadt. Eine ihrer Lieblingsorte in Greifswald sei der Markt. „Mir gefällt es vor allem im Sommer, wenn die Stadt durch Touristen belebt wird und alle draußen sitzen.“ Dann komme sie auch oft, kaufe an Markttagen Lebensmittel ein oder schlendere einfach durch die Gassen.FOTO:

Pauline Rabe