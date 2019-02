Greifswald

Dänemark, England, Deutschland, Amerika, Polen und zuletzt Norwegen: Theresa Ditges hat schon in vielen Ländern auf der Welt gelebt. „Meine Eltern arbeiten beim Auswärtigen Amt. Daher mussten wir alle vier Jahre umziehen“, erzählt die Studentin. Seit 2016 lebe sie nun aber in Greifswald – und möchte hier auch eine Weile bleiben. Lange habe sie sich nach einem festen Wohnort gesehnt. Warum es sie gerade in den Nordosten Deutschlands verschlug, habe verschiedene Gründe. „ Berlin stand auch zur Auswahl, war mir aber einfach zu groß.“ Stattdessen sollte es in eine kleine, gemütliche Stadt gehen, in der Ditges noch nie zu vor war. „Bevor ich hier hergezogen bin, war ich sogar noch nie in einer Hansestadt.“ Ein weiterer Punkt, der für Greifswald gesprochen hat, war die Studienwahl: Die 22-Jährige wollte gerne Norwegisch auf Lehramt studieren. „Und das ging eben hier.“ Mittlerweile habe sie aber zu Skandinavistik und Geschichte gewechselt.

Pauline Rabe