Greifswald

Thomas Jager ist eigentlich Augenoptiker, arbeitet aber jetzt in einer Greifswalder Augenarztpraxis, in der viele Operationen ausgeführt werden. Seine Freizeit ist durch die Arbeit für das Aktionsbündnis Queer in Greifswald bestimmt. „Seit 2013 sind wir ein eingetragener Verein“, erzählt er. Er zählt aktuell 22 Mitglieder. Alljährlich organisieren Jager und seine Mitstreiter den Tag der Toleranz. Thomas Jager ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins und engagiert sich sehr für Menschen die Beratung suchen, weil sie schwul, lesbisch oder trans sind. In Vereinen sei es nun mal so, dass es viele stille und wenige aktive Mitglieder gibt. „Es ist toll, sich für andere Menschen zu kümmern“, sagt Jager. „Wenn sie sagen, dass man ihnen hat helfen können, dass sie glücklich geworden sind, sei das der größte Lohn.“ Schwule, Lesen und Transpersonen müssten sich auch in Vorpommern zeigen, um in den Dialog mit allen anderen zu kommen.

Eckhard Oberdörfer