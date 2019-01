Greifwald

Dass es auch mal schön sein kann, „ein paar auf die Zwölf zu bekommen und auszuteilen, ohne dafür Ärger zu kriegen“, findet Tobias Bessert, Footballspieler, Nachwuchstrainer und Öffentlichkeitsarbeiter der Vorpommern Vandals. Als „Sportfreak“ und Fan der US-Sitcom-Serie „How I Met Your Mother“ wollte er unbedingt wissen, wer die Minnesota Vikings sind – ein Charakter der Serie ist Fan dieser US-Footballmannschaft. Nun ist Bessert, der die Position Passempfänger spielt, von dem Sport nicht mehr loszubekommen. „Unser Quarterback spielt mir die Pässe in den letzten Jahren auch immer besser zu“, sagt der 26-jährige Greifswalder schelmisch. Er möchte nach seiner Masterarbeit in Politikwissenschaft über globale Gerechtigkeitsvorstellungen, die er 2019 schreibt, in Greifswald bleiben, weil er hier viele enge Freunde gefunden hat. Wenn er einen Job in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit findet, erfüllt er sich seinen Berufswunsch.

Christopher Gottschalk