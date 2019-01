Greifswald

Tobias Schulze ist glücklich in seinem Job: Der gelernte Tiefbaufacharbeiter ist heute bei der Firma „Scanhaus Marlow“ tätig, die Häuser in Fertigbauweise errichtet. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt der 29-jährige Neu Boltenhagener, der durch einen Bekannten aus dem Sportverein „Vorpommern Vandals“ den Job gefunden hat. Sein Bruder hat den Verein mitgegründet, Tobias Schulze konzentriert sich voll auf den „Crew“-Bereich. „Wir wollen den Zuschauern einen unvergesslichen Tag bereiten. Wir kümmern uns unter anderem um organisatorische Dinge wie den Verkauf, Einlass und Kinderbetreuung.“ Der Verein ist wie eine zweite Familie für ihn, der er jegliche Freizeit geben will. „Derzeit liegt unser Fokus auf der Saisonvorbereitung“, sagt Schulze. Ein Familientag ist geplant, bei dem sich der Verein allen Interessierten vorstellen und zeigen möchte, dass bei „den Vandals jeder willkommen ist und wir uns auch über Leute freuen, die helfen wollen, egal in welchem Bereich.“

Christopher Gottschalk