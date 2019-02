Greifswald

Perfekt, um das erste Studium zu meistern und dann weiterzuziehen: So sieht Lina Brandes die Hansestadt. „Ich bin sehr glücklich hier, finde, es ist eine süße kleine Stadt“, sagt die 20-Jährige über ihre Wahlheimat, in der sie Politikwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache im ersten Semester studiert. „Ich möchte wieder in die Flüchtlingsarbeit gehen. In meinem freiwilligen sozialen Jahr habe ich in der Arbeitsmarkthilfe in dem Bereich Erfahrungen gesammelt.“ In ihrem FSJ in ihrer Heimat Schleswig-Holstein hat sie Arbeitsmöglichkeiten, Schulplätze, Ausbildungen und Praktika vermittelt. Derzeit verbringt sie viel Zeit in der Bibliothek – mit viel Mate-Tee und Kaffee – um durch die Prüfungsphase zu kommen. Ihre Wünsche für die nahe Zukunft sind: die Prüfungen zu bestehen und die Semesterferien zu genießen. In Kürze wird sie ihren neuen Job in der neuen Greifswalder Bar „Tom’s“ beginnen: Dort wird sie hinter der Theke stehen.

Christopher Gottschalk