Greifswald

Tagsüber arbeitet Susann Seeck als Vorstandssekretärin an der Greifswalder Unimedizin. Und abends? Da drückt die 30-Jährige die Schulbank. Am Abendgymnasium holt sie ihr Abitur nach: „Ich möchte nach meinem Abschluss eventuell ein berufsbegleitendes Studium machen.“ Und hat eine 30-jährige Schülerin noch Lieblingsfächer? „Mathematik finde ich ganz gut. Geschichte und Philosophie sind nicht so meins.“ Arbeit und Schule zu vereinen, scheint für Seeck kein Problem zu sein. „Am Samstag gehe ich meinen Hobbys nach, während ich am Sonntag noch etwas für die Schule mache.“ Und ihre Freizeitgestaltung ist vielseitig: Neben Reiten spielt die Angestellte der Unimedizin Klavier und Cello. In den Freistunden beim Abendgymnasium geht es für sie schon mal zum Üben zur Musikfabrik. Die gebürtige Greifswalderin mag vor allem die Größe der Stadt. „Außerdem gibt es hier viel Natur.“ Eines steht schon jetzt fest: Sie will der Hansestadt noch treu bleiben.

Christin Lachmann