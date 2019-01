Greifswald

Vincent Kracht interessiert sich sehr für die Zukunft. Derzeit schaut sich der 18-Jährige verschiedene Berufe an, um herauszufinden, in welche Richtung seine Berufswahl gehen soll. „Meine Arbeit sollte auf jeden Fall abwechslungsreich sein und ich möchte in Kontakt mit Menschen stehen“, ist er sich sicher. „Man lernt so viel im Gespräch mit anderen Leuten.“ Eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten könnte sich der junge Mann gut vorstellen, möchte aber noch andere Berufe kennenlernen. In seiner Freizeit geht er schwimmen. Das halte fit und mache spaß. Bei seiner Familie in Wolgast spielte er für fast fünf Jahre Schlagzeug. „Ich hatte einen coolen Musikschullehrer, da ging das Lernen ziemlich fix“, sagt er. „Meine Nachbarn haben sich zum Glück auch nicht daran gestört, wenn ich üben wollte. Das Schlagzeug kann ja doch ganz schön laut sein.“ Später möchte er gerne sein Hobby weiterführen und hofft auch dann auf verständnisvolle Nachbarn.

Stefanie Ploch