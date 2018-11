Greifswald

„Diese kleine Stadt hat für mich einen gigantischen Charme“, sagt der 19-jährige Philip Spors, Hamburger Jung und seit zwei Monaten einer der vielen Erstis in Greifswald. „Das Jurastudium bringt bisher sehr viel Spaß.“ Schon nach so kurzer Zeit kenne er „gefühlt jede zweite Person, die man auf der Straße trifft. Man schließt schnell neue Freundschaften und das ist wunderbar“, sagt Spors, der nicht nur im Hörsaal und Seminarräumen neue Leute findet, sondern auch gern in der urigen Kneipe „Falle“ oder dem „Deja Vue“. Kontaktfreudigkeit passt zu dem angehenden Juristen, der als Anwalt seinen „Traumjob“ finden würde. „Das, was konkret passiert, zeigt sich aber sicher erst im Referendariat.“ Bis dahin wird er auch viele Stunden auf Golfplätzen verbringen, wo er Entspannung findet und sich vom Lernen und Stress lösen kann. „Im Sommer will ich hier im Golfklub anfangen“, blickt er voraus.

Christopher Gottschalk