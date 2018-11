Greifswald

Die Grundschule in Görmin liegt idyllisch, verfügt über gute Bedingungen und hat kleine Klassen. Sie könnte mehr Schüler brauchen, um auf Dauer zu bestehen. Weil die Greifswalder Grundschulen überfüllt sind, bietet Görmin an, dass interessierte Kinder aus der Hansestadt auf dem Dorf lernen können. Beim Schullastenausgleich würde man Greifswald entgegenkommen, sicherte Bürgermeister Eckhart Zobel auf der Sitzung des Bildungsausschusses zu. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Jenny Behringer und Luisa Remmert vom Elternrat warb er hier für Görmin als Schulort für Greifswalder auf freiwilliger Basis. „Es ist nicht verboten, Vereinbarungen dazu zu treffen“, so Amtsleiterin Carola Felkl. Der Bildungsausschuss bewertet die Offerte positiv. Felkl die Möglichkeiten eines Grundschulbesuches in Görmin möglichst schnell prüfen.

eob