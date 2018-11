Greifswald

So gut besetzt war der Hörsaal am Loeffler-Campus bislang nur selten. Hunderte Besucher strömten zum Vortrag des Linken-Politikers Gregor Gysi, der im Rahmen der jährlichen 24-Stunden-Vorlesung an der Uni Greifswald über politische Herausforderungen der Zukunft referierte. Die Organisatoren des Studierendenausschusses (Asta) hatten ein Programm von rund 40 Vorlesungen aus unterschiedlichen Themengebieten zusammengestellt. Zur Wahl standen unter anderem Vorträge über Kreuzfahrttourismus, Raumfahrt oder Kapitalismus. „Wir denken, dass wir die Zahl von etwa 3000 Besuchern auch in diesem Jahr wieder erreicht haben“, sagte Asta-Chef Jörn Rothacher. „Es kamen tatsächlich auch Leute zu den Vorlesungen in der Nacht.“ Den Freundinnen Katharina Jansen (22) und Helena Wirz (22) gefiel das Angebot. „Wir haben uns zwei Vorlesungen rausgesucht“, so Katharina Jansen, die in Greifswald Anglistik studiert. „Das Konzept, dass man auch mal etwas anderes, fachfremdes, hört, finde ich gut.“ Während einer Veranstaltung störten Mitglieder der identitären Bewegung die Vorlesung.

Anne Ziebarth