Greifswald

Noch liegt die „Greif“ ruhig und abgetakelt in ihrem Heimathafen Wieck. Doch im April sticht die alte Dame wieder in See. Nach dem ersten Auslaufen am 18. April nimmt das Segelschulschiff Kurs auf Bornholm, bevor es danach östlich Rügens geht. Der Törnplan für die Saison steht. Mehr noch: Auf einigen Fahrten gibt es bereits jetzt nur noch Restplätze. Wer Lust hat, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen und mit Gleichgesinnten die Segel zu hissen, der sollte sich sputen und jetzt buchen. Die längsten Törns führen im Sommer ins schwedische Halmstad (19. bis 25. Juni), nach Gdansk (4. bis 10. Juli) und nach Karlskrona (1. bis 7. August). Dieses Foto aus Wieck schickte uns Leserin Gritta Stoll.

Petra Hase