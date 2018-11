Greifswald

Die aktuelle Kostenschätzung für das geplante Life Science und Plasmatechnologiezentrum neben dem Greifswalder Biotechnikum liegt bei 37,7 Millionen und nicht bei 40 Millionen Euro, stellt die Stadt klar. Letztere Zahl hat der Bürgerschaftsabgeordnete der Linken, Peter Multhauf, im Bildungsausschuss genannt und eine weitere Steigerung auf 50 Millionen Euro vorausgesagt. Er fordert die Streichung des Vorhabens aus der Liste der Investitionen der Stadt, damit das vorgeschlagene neue Schulzentrum am Ellernholzteich keinesfalls an fehlendem Geld scheitert. Dieses Vorhaben soll 47 Millionen Euro kosten.

„In den im Haushaltsplan 2019/20 genannten 37,7 Millionen Euro für das Life Science und Plasmatechnologiezentrum sind schon Anpassungen an neue Normen und Planänderungen enthalten“, sagt Sprecherin Andrea Reimann. „Auch eine Pauschale von zehn Prozent für mögliche Risiken gehört dazu.“

Die von Multhauf als erste Kostenschätzung genannte Zahl von sechs Millionen Euro für den Bau „sind totaler Quatsch. Davon war nie die Rede.“ Die allererste Schätzung stamme von 2009, da waren es 26 Millionen Euro., so Reimann. Jetzt müsse man erst einmal die Ergebnisse der Ausschreibungen abwarten. Auch sei die Stadt in guten Gesprächen mit dem Land, um die bisher zugesagten 16,5 Millionen Euro Fördermittel den gestiegenen Baukosten anzupassen. Das neue Zentrum ist Teil des Masterplans Gesundheit des Landes. In dem Gründerzentrum sollen über 200 neue Arbeitsplätze entstehen.

eob