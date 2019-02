Greifswald

Heute schon an morgen denken: Ab Mai sollen wieder farbenfrohe Blumenampeln das Greifswalder Stadtbild prägen. Deshalb initiiert die Stadtmarketinggesellschaft das vierte Jahr in Folge die Aktion „ Greifswald blüht auf“ und sucht Mitstreiter. Allerdings gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Die Ampeln an den Straßenlaternen sollen eine insektenfreundliche Bepflanzung erhalten.

„Uns erreichten in jüngster Zeit vermehrt Anfragen dazu“, berichtet Theres Behnke vom Stadtmarketing, bei der die Fäden dieser Aktion zusammenlaufen. Das Insektensterben sei in der gesellschaftlichen Diskussion mittlerweile zu einem sehr brisanten Thema geworden. Behnke ist deshalb erfreut, „dass die Idee einer insektenfreundlichen Bepflanzung bei einer Umfrage unter den bisherigen und potentiellen Blumenpaten auf Zuspruch stieß“.

Den Anstoß dazu gab neben anderen Personen Martina Scharfe: „Die herkömmliche Ampelbepflanzung mit Geranien ist für Insekten nutzlos, da sie keinen Pollen und somit auch keinen Nektar produzieren“, sagt die Buchhändlerin, die sich seit Jahren im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) engagiert. Nachdem sich im Juni vorigen Jahres auch eine Greifswalder Ortsgruppe gegründet habe, der sie angehöre, „wollten wir in dieser Sache gern etwas bewegen“, sagt Scharfe. Sie freue sich, damit beim Stadtmarketing auf offene Ohren gestoßen zu sein. Und nicht nur das. „Viele Paten finden das ebenfalls gut“, sagt Behnke und berichtet, bereits 25 verbindliche Patenschaften geschlossen zu haben.

Und es sollen noch mehr werden. „Wir hoffen, mindestens wieder so viele Ampeln wie im vorigen Jahr finanzieren zu können“, sagt sie. Waren es im Auftaktjahr 2016 noch 43 Farbtupfer in der Innenstadt, blühte es im vorigen Sommer bereits an fast 50 Straßenlaternen. Wobei die Wohnungsgesellschaften WVG und WGG dafür sorgten, dass es auch im Stadtteil Schönwalde I bunt wurde. „Das soll in diesem Sommer wieder der Fall sein“, versichert Behnke. Zudem haben sich erstmals auch die Stadtwerke bereit erklärt, die Aktion finanziell zu unterstützen.

Allerdings: Insektenfreundlichkeit hat ihren Preis. „Da die Pflanzen zweimal die Woche und damit doppelt so häufig wie zuvor bewässert werden müssen, kostet eine Patenschaft nun 260 statt bisher 200 Euro “, so Behnke. Sie hoffe trotzdem, viele Interessenten damit anzusprechen. Je mehr Mitstreiter, desto bunter die Stadt. Die Pflege übernehme wie in den Vorjahren von Mai bis Oktober das Partnerunternehmen Gartenwelt Meißner. Anmeldeschluss für die Patenschaften ist der 28. Februar. Infos: E-Mail: t.behnke@greifswald-marketing.de

Petra Hase