Greifswald

Das gab es noch nie: Greifswald hat im letzten Jahr einen Haushaltsüberschuss von rund sechs Millionen Euro erwirtschaftet. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) bestätigte Informationen der OZ. Er will auf der Bürgerschaftssitzung am 21. Februar genauer darüber informieren. Damit steht die Hansestadt super da. Das Gespenst eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Einschränkungen insbesondere bei freiwilligen Leistungen ist damit vom Tisch.

Der von der Bürgerschaft mit knapper Mehrheit im Dezember beschlossene Doppelhaushalt 2019/20 sieht für dieses Jahr ein Defizit von 4,8 Millionen Euro vor, das dank des Überschusses aus dem letzten Jahr nun mehr als ausgeglichen ist.

Der OB will darum vorschlagen, die umstrittene Erhöhung der Gewerbesteuer zurückzunehmen. Im Dezember war der Hebesatz von 425 auf 450 Punkte erhöht werden. Darüber wollte Greifswald etwa 700.000 Euro mehr einnehmen. „Um die Erhöhung rückgängig zu machen, müssen wir den Haushalt neu beschließen“, erläutert Fassbinder. Als Termin für eine Sondersitzung der Bürgerschaft schlägt er den 13. März vor.

Dass ein Kämmerer in den ersten Monaten die Bürgerschaft mit positiven Nachrichten überrascht ist nicht ungewöhnlich. Auch der langjährige Finanzer Dietger Wille erfreute das Stadtparlament mit solchen Nachrichten, teilweise auch in Millionenhöhe. Aber sechs Millionen Euro wie jetzt bei Kämmerer Gero Maas sind etwa doppelt so viel wie der beste Wert zu Willes Zeiten.

Eckhard Oberdörfer