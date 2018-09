Greifswald/Berlin

Die Städte Greifswald und das russische Wyborg werden Städtepartner. Beide Städte, in deren Nähe jeweils die umstrittene Nord-Stream-Ostseepipeline beginnt beziehungsweise anlandet, unterzeichnen am Freitag in Berlin im Beisein von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) eine Kooperationsvereinbarung, wie eine Sprecherin der Stadt Greifswald sagte. Am Freitag geht das Deutsch-Russische Jahr der kommunalen und regionalen Partnerschaften offiziell zu Ende, das unter der Schirmherrschaft der Außenministerien beider Länder stand. Beide Städte wollen vor allem in den Bereichen Bildung, Tourismus und Kultur zusammenarbeiten.

dpa/mv