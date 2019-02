Greifswald

Der Mai rückt näher, die wohl umstrittenste Baustelle der Stadt damit auch. Ab Mai soll der Hansering zwischen Stralsunder Straße und Fangenturm umgebaut werden. Nach einer rund zweijährigen Bauzeit mit wenigstens halbseitiger Sperrung, soll hier eine Tempo 30 Zone mit verengten Fahrstreifen und Querungsstreifen ähnlich denen in der Loeffler-Straße entstehen. „Soll“, wohlgemerkt. Derzeit sieht es nämlich nicht nach einem pünktlichen Start der Bauarbeiten aus. Weder liegen konkrete Verkehrspläne für Umleitungen und Streckenführungen vor, noch gibt es eine Zusage des Landes über eine weitere Förderung. Die prognostizierten Baukosten für das Projekt hatten sich zuletzt vervielfacht, mittlerweile werden rund 7,5 Millionen Euro veranschlagt, Zusagen über Fördermittel in 3,5 Millionen Euro liegen vor. Auf der vergangenen Stadtvertretersitzung hatte sich Bausenatorin Jeannette von Busse optimistisch gezeigt, in Gesprächen mit dem Verkehrsministerium eine Erhöhung der Fördermittel zu erreichen. „Vorher werden keine Bauleistungen ausgeschrieben“, sagte sie.

Im Verkehrsministerium des Landes gibt man sich eher verhalten. „Es gibt in verschiedenen Städten Verkehrsprojekte, die aus dem Europäischen Strukturfonds gefördert werden. Nahezu alle haben mit Kostensteigerungen zu kämpfen“, sagt Ulrike Sennewald vom Verkehrsministerium. „Für die Summe dieser Mehrbedarfe, von denen Greifswald in absoluter Zahl den mit Abstand größten Kostensteigerungsanteil begehrt, wird zur Zeit geprüft, ob und in welcher anteiligen Höhe zusätzliche Hilfen möglich sind.“ Da hierfür zusätzliche Mittel „in Größenordnungen“ erforderlich wären, sei diese Prüfung kurzfristig nicht zu leisten. Es ließe sich auch derzeit nicht sagen, ob es überhaupt einen positiven Bescheid gebe. In der Hansestadt wächst derweil die Ungeduld.„Derzeit fragen wir wöchentlich beim Ministerium für Energie nach“, so Bausenatorin von Busse. „Die Verwaltung bemüht sich weiterhin um den maximal möglichen Fördersatz von 75 Prozent auf die zuwendungsfähigen Kosten.“ Noch teurer wird der Hansering aber voraussichtlich nicht. Die kalkulierten Kosten seien zwischenzeitlich vom Straßenbauamt Neustrelitz baufachlich überprüft worden. „Die Angemessenheit der Baukosten wurde bestätigt“ sagt von Busse. „ Einen ersten Anhaltspunkt bezüglich der Kosten werden die nach erfolgter Ausschreibung eingehenden Angebote liefern.“

Sorgen macht der nahende Ausbau des Hanserings nicht nur den zahlreichen Pendlern, die die Strecke jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit nutzen, sondern auch dem Abfallentsorger der Stadt. Vor allem die Ungewissheit wenige Monate vor Baustart macht Uwe-Andersen Hoth zu schaffen. „Wir wissen nicht wann und wo die Bauarbeiten starten sollen“, sagt der Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald. „Aber wir müssen dringend planen, wie wir in diesem Gebiet den Müll abfahren sollen.“ Eine Leitung des Verkehrsflusses vor allem über die Ortsumgehung, wie sie von der Stadtverwaltung vorgeschlagen wurde, hält Hoth für schwierig. „Wenn wir zum Beispiel Papier in der Innenstadt abfahren, ist unsere Anlaufstation ein Hof in der Straße An der Bleiche. Das sind im Normalfall wenige Hundert Meter – über die Ortsumgehung müssten wir enorme Umwege fahren, dabei entstehen natürlich auch Kosten.“ Auch eine eventuelle Verkehrsführung über die Loeffler-Straße ist in seinen Augen nicht optimal, zum gestiegenen Autoverkehr und dem Personennahverkehr kämen dann auch noch die Entsorgungsfahrzeuge. „Es würde zu chaotischen Verhältnissen kommen“, ist sich Hoth sicher.

Bei den Stadtwerken sieht man die Situation etwas gelassener. „Toll finden wir die Bauarbeiten natürlich nicht“, so Thomas Prauße, Geschäftsführer der Stadtwerke. „Schließlich gibt es bei jeder Baustelle die Gefahr, dass Leitungen durchtrennt wurden. Das passiert gar nicht so selten.“ Für den bei den Stadtwerken angesiedelten Stadtbusverkehr seien die Auswirkungen aber noch nicht klar „Momentan gibt es lediglich Mutmaßungen zu einem eventuellen Rückstau aufgrund der Baustelle im gesamten Stadtgebiet“, so Prauße. „Somit könnte es zu Verspätungen im ÖPNV kommen.“

Bei den Greifswaldern stößt das Projekt, was bereits seit über 25 Jahren im Gepräch ist immer noch auf ein geteiltes Echo. In einer nicht repräsentativen Blitzumfrage sprachen sich 65,2 Prozent der 336 befragten OZ-Leser gegen einen Hansering-Umbau aus, 34,8 Prozent der Teilnehmer votierten dafür. „Ich wohne hier seit mehr als 30 Jahren und der Lärm der Autos ist wirklich schwer zu ertragen“, meint etwa Waltraud Abraham (77), Anwohnerin aus der Roßmühlenstraße: „Ich bin für ein Tempolimit von 30 km/h auf dem Hansering. Ich hoffe, dass es durch die Änderung ruhiger wird.“ Andere Autofahrer sehen den Umbau skeptisch. „Ein Tempolimit auf der gesamten Strecke halte ich für wenig sinnvoll. Das hält doch nur auf - vor allem in den Sommermonaten, wenn hier viel mehr Autos unterwegs sind“, meint Torsten Lanske (54) Autofahrer aus Greifswald.

Auch in der Greifswalder Politik ist das Umbauvorhaben umstritten. Die Greifswalder SPD will das Vorhaben wenn möglich kippen, ihr sind die Kosten einfach zu hoch. „Wir sollten das Projekt stoppen und die Mittel für den Hansering in die Sanierung von Schulen, Rad und Fußwegen umleiten“, fordert Monique Wölk auf der Internetseite der SPD. Auch der Linken-Politiker Peter Multhauf hatte sich auf der vergangenen Bürgerschaftssitzung vehement gegen den Umbau ausgesprochen. Rückenwind für den Hansering gibt es zum Beispiel von der CDU, der FDP und den Grünen. „Wenn man Visionen umsetzen möchte, muss man zeitlich befristete Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen“, meint etwa Alexander Krüger von den Grünen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Axel Hochschild erinnert sich an viele Bauprojekte, gegen die zuerst auf Kritik gestoßen seien, etwa die Tiefgarage am Markt oder die Fußgängerbrücke über den Ryck. Letztendlich seien das aber Projekte gewesen, die sich für die Stadt gelohnt hätten. „Wir sollten uns des Öfteren an unseren Stadtnamen Greifswald erinnern“, meint Hochschild. „Zwei lange Alleen am Museumshafen sind zwar kein Wald - aber ein ,Grüner-Ring’ um den historischen Altstadtkern wäre doch unserem Namen sicher nicht abträglich.“ Über die Tempo-30 Zone müsse aber noch mal diskutiert werden, so Hochschild. Auch die FDP spricht sich gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus. „Die FDP sieht den Hansering als eine wichtige Verkehrsader zwischen Stralsund und Greifswald. Daher ist es uns wichtig, dass wir dort 50 Stundenkilometer erhalten und die Pendler auf dem Hansering nicht blockieren“, so Katja Wolter.

Anne Ziebarth