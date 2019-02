Greifswald

Der Hansering wird während der Bauarbeiten, die voraussichtlich im Mai beginnen, nicht voll gesperrt. Wie Bausenatorin Jeannette von Busse auf der vergangenen Bürgerschaftssitzung mitteilte, werde es insgesamt sechs Bauabschnitte geben. Bei den ersten vier Bauabschnitten sei eine zweispurige Befahrung des Hanserings weiterhin möglich. „Lediglich bei den beiden letzten Abschnitten kann es dazu kommen, dass im Bereich zwischen Kuhstraße und Fangenturm eine Baustellenampel den Verkehr regeln muss“, so von Busse. „Dann wird der Verehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.“ Auch die bisher vorgesehene Tempo-30- Zone ist nach Angaben der Bausenatorin kein Muss. „Es kann zum Beispiel noch geprüft werden, ob diese Tempobeschränkung nur während der Nachtstunden gelten soll.“ Wann es nun mit der Baustelle am Hansering losgehen soll, konnte auch von Busse nicht abschließend beantworten. „Trotz unseres Antrages beim Fördermittelgeber aus dem letzten August ist immer noch keine Entscheidung eingegangen ist“, teilte sie mit. „Eine Ausschreibung der Leistungen und damit Baubeginn wird aber bei diesem Projekt erst nach Eingang einer Entscheidung des Fördermittelgebers erfolgen.

Anne Ziebarth