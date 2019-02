Greifswald

Händler und Stadtmarketing sind nach den ersten drei Monaten über das Pfandbechersystem „ Recup“ in Greifswald begeistert. Recup ist die Idee, dass Kunden ihre Getränke statt in Einwegbechern in einem wieder verwendbarem Becher mitnehmen. Sie zahlen dafür einen Euro Pfand und können die Gefäße bei jedem teilnehmenden Laden deutschlandweit abgeben.

8500 Mehrwegbecher sind im Umlauf

Alle von der OZ befragten Händler finden, dass das System von den Kunden positiv angenommen wird und die Zahl der Einwegbecher merklich sinkt. Insgesamt sind derzeit 8500 Recup-Becher mit den typischen Greifswald-Motiven wie dem Eldenaer Kloster und dem Rathaus im Umlauf, informiert Stadtmarketing-Geschäftsführer Maik Wittenbecher. „Der Recup ist präsent im Stadtbild und wirbt damit für sich selbst.“ Die Zahl der teilnehmenden Läden stieg von 18 auf 21 (siehe Infokasten). Nicht dabei ist beispielsweise die Bäckereikette „Junge“, die eigene Mehrwegbecher verkauft.

Stadtmarketing übernimmt Kosten im ersten Jahr

Die Stadt kooperiert mit dem Münchner Unternehmen Recup, das laut eigenen Angaben in rund 200 Städten insgesamt eine halbe Million Becher im Umlauf hat. Für teilnehmende Geschäfte kostet das System einen Euro pro Tag – außer für die Greifswalder Händler. Das Stadtmarketing übernimmt nämlich hier die Gesamtkosten von 10.000 Euro für das erste Jahr. Das Stadtmarketing schätzt, dass jährlich rund eine Million Einwegbecher in der Stadt im Müll landen. Die Finanzierung durch das Stadtmarketing ende – „Stand heute“ – wie geplant nach einem Jahr, sagt Maik Wittenbecher.

Mobiler Kaffeehändler spart 4000 Einwegbecher ein – und verbannt Einwegprodukte

Klaus Ewert hat indes entschieden, dass es reicht: „ Einwegbecher, Einwegdeckel und Plastikstäbchen wird es bei mir nicht mehr geben“, sagt der Inhaber von „ Kaffeeklaus“, einer mobilen Fahrrad-Kaffee-Bar. Rund 4.000 Einwegbecher hätte er seit Oktober eingespart. „Die Einführung der Becher gab noch einmal einen riesigen Sympathie-Schub und sorgte für Kundenbindung und Folgegeschäft. Was will man mehr?“, sagt er.

„Wenn wir Geld einsparen durch das System und nichts drauflegen müssen, sagen wir heute: Ja, wir machen weiter“, blickt Michael Berger, Inhaber des „Marell“ in der Knopfstraße in die Zukunft. Das „Marell“ verbrauche rund 50 Prozent weniger Einwegbecher als vorher. Ein Problem sei bisher, dass viele Becher nicht zurück gebracht werden. Manche Kunden würden gleich mehrere kaufen, um sie mit nach Hause zu nehmen, sagt Debora Polzer, Co-Inhaberin „Café Küstenkind“. Müssen neue Becher bestellt werden, bedeutet das stets einen Aufpreis von wenigen Cent für die Versandkosten, die über den Pfandpreis nicht gedeckt werden. „Derzeit ist es aber noch kein Minusgeschäft für uns“, sagt Berger. „Ja, wir haben auch schon Becher nachgekauft. Aber das sehen wir nicht als Problem an“, sagt Ulf Hrybinski, Leiter Fachbereich Service beim Pommerschen Diakonieverein. Rund 200 Becher sind laut Hrybinski bis Anfang Dezember über die Theke gegangen, davon wurden 58 zurückgegeben.

Alice Amorim ist Coordinator Climate Policy and Outreach Portfolio in Rio de Janeiro. Sie hat Greifswald 2018 besucht. Der Greifswalder Recup hat es so bis an die Copacabana geschafft. Quelle: privat

Studierendenwerk verlangt Aufpreis von 20 Cent für Einwegbecher

Auch das Studierendenwerk Greifswald will dabei bleiben – seit Anfang Januar nimmt auch die Cafeteria in Neubrandenburg am System teil. Von Oktober 2018 bis Jahresende wären 8.117 Einwegbecher über die Theken der Greifswalder Cafeterien des Studierendenwerks gegangen, informiert Carolyn Bothe, Abteilungsleiterin Hochschulgastronomie. Ein Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum knapp 3000 mehr gewesen. Von 1.475 ausgegebenen Becher seien im gleichen Zeitraum rund die Hälfte zurückgekommen. Neben dem neuen Angebot wirke auch der Aufpreis von 20 Cent für Einwegbecher, sagt Bothe. Im kleinen Tabak- und Kaffeeladen „Bar&Tabacchi“ im Schuhhagen sagt Michele Aquilotto, dass nur noch ein Viertel so viele Einwegbecher verkauft werden. In Vorpommern gibt es den Recup mittlerweile auch in Stralsund, Ahlbeck und Zinnowitz.

Hier gibt es den Recup An diesen Standorten kann der Recup (in 0,3- oder 0,4-Liter-Format) in Greifswald gekauft und abgegeben werden: Diakonieverein (Café Lichtblick, Bio Bistro Alte Sternwarte, Pommerngrün Bio Bistro), Bäckerei Käßler (Hirtenstraße und Wolgaster Straße), Brasserie Hermann, Café Küstenkind, Cafehaus Marimar, Café Koeppen, Logenhaus, Kaffeeklaus am Mühlentor, Martins Stadtladen (Lange Straße und Am Koppelberg), Marell Coffee, Mecklenburger Backstuben (Knopfstraße), Studierendenwerk (Cafeterien im Klinikum, am Beitzplatz, Campus Loefflerstraße), Mitt’n’Drin, Bar & Tabacchi (Schuhhagen), Greifswalder Logenhaus, Cafetaria der Johanna-Odebrecht-Stiftung. Leere Becher können deutschlandweit bei allen Recup-Partnern wieder abgegeben werden, um das Pfand zurückzuerhalten.

Christopher Gottschalk