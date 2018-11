Greifswald

47 Millionen Euro soll ein neues Schulzentrum mit Grund- und Realschule sowie Hort und Turnhalle am Ellernholzteich kosten. Die Stadt hofft, dass das Land davon 29 Millionen Euro übernimmt. Das Schulzentrum ist das finanziell aufwendigste Vorhaben der Stadt der nächsten Jahre, die sich auch wegen vieler anderer Millionenprojekte sehr hoch verschulden will. Im aktuellen Haushaltsentwurf klafft schon ein Millionenloch. Im Bildungsausschuss der Bürgerschaft fragten sich die Mitglieder, ob sich die Stadt alles andere leisten kann. Für die große Mehrheit hat das Schulzentrum Priorität, nötigenfalls müsse anderes gestrichen werden.

Erik von Malottki (SPD) zweifelt vor diesem Hintergrund, ob sich die Stadt das Life Science und Plasmatechnologie Zentrum noch leisten kann. Für dieses Gründerzentrum hat das Land eine großzügige Förderung in Aussicht gestellt, 17 Millionen muss Greifswald beisteuern. Das Gründerzentrum soll über die Mieten der Firmen refinanziert werden. Peter Multhauf (Linke) hält dieses Projekt für verzichtbar. „Statt ursprünglich sechs Millionen Euro soll das Zentrum jetzt 40 Millionen Euro kosten“, argumentierte er. „Ich sage voraus, dass das 50 Millionen Euro werden.“ Wenn die Uni und Herr Braun (Greifswalder Unternehmer) das wollten, sollten sie es machen. „Aber die Kommune nicht“, so Multhauf. Und wenn Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) so viel Geld habe, könnte er es zum geplanten digitalen Innovationszentrum in der früheren Mensa am Schießwall umleiten.

„Der Umbau des Hanserings ist auch überflüssig“, so Multhauf weiter. „Den brauchen wir nicht.“ Der Umbau soll 2019 starten. Von den geplanten fünf Millionen Euro will Schwerin 3,75 Millionen Euro tragen. „Ich bin ja kompromissbereit“, sagte Multhauf. Verschieben reiche. Auch Ulf Burmeister (Bürgerliste) findet, dass man den Umbau eines Teils des Hanserings in eine Allee mit drei Baumreihen niemand erklären könne. Das Projekt sei nur gebraucht worden, um auch Fördermittel für die Fischerschule zu bekommen. Ulf Burmeister forderte, dass das Land den Kommunen mehr Geld für Investionen nach eigenen Schwerpunkten zur Verfügung stellen solle.

