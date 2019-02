Greifswald

Im vergangenen Jahr zeichnete es sich bereits ab. Jetzt ist es Gewissheit: Die Fertigstellung der Regionalen Schule „ Ernst Moritz Arndt“ verzögert sich erheblich. Nach derzeitigem Stand rechnet die Stadt mit einem Andauern der Arbeiten bis Jahresende. Ursprünglich ging die Verwaltung davon aus, dass die Baufirmen noch vor den Sommerferien das Feld räumen. „Daraus wird nichts“, sagt Winfried Kremer, Leiter des Immobilienverwaltungsamtes. Ein halbes Jahr Bauverzug also. Für Schüler und Lehrer bedeutet das, weiter auf einer Baustelle zu lernen beziehungsweise zu lehren. Und: Es wird auch teurer für die Stadt.

Im Frühsommer 2017 begann die Komplettsanierung des 1932 errichteten Schulbaus in der Arndtstraße. Die Stadt plante mit einer Investition in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro, wobei 3,7 Millionen Euro aus der Städtebauförderung kommen. „Nach derzeitigem Stand wird die Maßnahme um 300 000 Euro teurer, kostet insgesamt 6,85 Millionen Euro“, heißt es aus dem Rathaus. Darin enthalten sei auch die zusätzliche, nun also voraussichtlich bis Jahresende anfallende Miete für die Container: Da bei laufendem Schulbetrieb saniert wird, musste eine Ausweichlösung geschaffen werden. Die fünften und sechsten Klassen, das sind etwa 175 Kinder, lernen in Containern auf dem benachbarten Kleinfußballfeld.

„Ein Ersatz, mit dem die Schüler gut klar kommen“, versichert Schulleiterin Heike Kehl. Das Lehrerkollegium weiß seit langem, dass sich die Fertigstellung der Bauarbeiten hinziehe. Doch nun sei bald ein Ende in Sicht, das Gröbste geschafft, zeigt sie sich optimistisch. „Bei uns herrscht Aufbruchstimmung. Wir sind bereits fleißig am Packen, denn in den Winterferien können wir mit der Schulverwaltung – also Sekretariat, Lehrerzimmer, Schulbüro – ins Erdgeschoss ziehen“, sagt Kehl mit Vorfreude.

Heißt nicht, dass im Erdgeschoss schon alles glänzt. Im Gegenteil. Baumaterialien und -staub sowie etliche Handwerker in Räumen und Fluren verdeutlichen: Hier ist noch jede Menge Arbeit. Derzeit ist die Greifswalder Firma Tiles-Art mit dem Verlegen von Fliesen beschäftigt. Die Sanierung der Lehrküche und des Speiseraums stehen noch an. „Die anderen Räume werden bis auf unwesentliche Restleistungen in den Winterferien fertiggestellt und können dann genutzt werden“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. Der Werkraum werde erst später saniert.

„Das Dachgeschoss kann in den Winterferien eingerichtet werden“, informiert Winfried Kremer. Wobei auch dort noch die Sanitäranlagen, der Kunstraum und der Flur nicht fertig seien. Deshalb werde die Nutzung dieses Bereichs voraussichtlich erst nach den Osterferien möglich.

„Was fehlt, sind noch das erste und zweite Obergeschoss. Dort müssen die Klassenräume durchsaniert werden“, so Kremer. Bislang widmeten sich die Baufirmen dort nur den neuen Sanitärbereichen. Ein Aspekt der Komplettsanierung, auf den sich alle Schüler freuen. Auf jeder der vier Etagen gibt es künftig Mädchen- und Jungen-Toiletten, was bis dato nicht der Fall und jahrelang ein Kritikpunkt war. Auch ein Aufzug gehört zu den neuen Annehmlichkeiten des Hauses. In den jetzigen Räumen der Schulverwaltung entstehen außerdem die neuen Fachkabinette für Physik und Biologie.

Ausgangspunkt des jetzt halbjährigen Bauverzugs ist übrigens der Schadstoff-Fund im Sommer 2017. Damals wurde beim Aufbruch des Fußbodens im Erdgeschoss festgestellt, dass Heizungsrohre mit einer Ton-Ummantelung isoliert waren, die Asbestfasern enthielt. Der Bereich wurde daraufhin abgesperrt und eine Spezialfirma mit der Gefahrstoffsanierung beauftragt. „Dadurch wurde der gesamte Bauablauf gestört. Der Rahmenterminplan geriet durcheinander und konnte nicht mehr geregelt werden“, konstatiert Winfried Kremer. Da Unternehmen derzeit keinen Mangel an Aufträgen hätten, nutzten sie die Zeiten auch auf anderen Baustellen. „So kam es, dass manchmal zwei, drei Wochen lang gar nichts in der Schule lief“, bedauert der Amtsleiter. Er hoffe, dass die verbleibenden Arbeiten nun zügig über die Bühne gehen. Zudem seien die lärmintensiven Arbeiten größtenteils vorbei. „Zwar steht noch ein Mauerwerksdurchbruch aus, doch der kann sicherlich in den Osterferien erfolgen“, sagt Kremer.

Das hofft auch Schulleiterin Heike Kehl. Die vergangenen Monaten seien nicht einfach gewesen. „Doch die Firmen versuchen, sich an die Regeln zu halten“, sagt sie und blickt nach vorn. Die Vorfreude bei Schülern und Lehrern sei groß. Und offenbar auch das Interesse von Eltern: Mitte Januar nahmen an der Informationsveranstaltung für die künftigen Fünft- und Siebtklässler geschätzt 200 Mütter und Väter teil. Vom 1.bis 28. Februar haben Eltern Zeit, ihre Kinder anzumelden. Noch sei unklar, mit wie vielen Klassen die Arndtschule nach den Sommerferien an den Start geht. Derzeit sind es 360 Schüler, ihre Zahl wurde mit Beginn der Sanierung etwas reduziert. Zuvor waren es um die 400 Mädchen und Jungen.

Petra Hase