Greifswald

Die Miete für eine 40 Quadratmeter große Studentenwohnung ist in Greifswald 2018 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent angestiegen. Das hat das Immobilienportal immwelt.de errechnet. Demnach lag die Durchschnittsmiete 2017 bei 260 Euro, ein Jahr später bei 270. In Rostock stiegen die Mieten um fünf Prozent von 210 auf 220 Euro.

Als Berechnungsgrundlage dienten 90 000 Anzeigen für Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen mit der genannten Größe aus 68 deutschen Universitätsstädten. Den größten prozentualen Anstieg verzeichneten demnach Stuttgart (+22 Prozent – von 410 auf 500 Euro), Berlin (+15 Prozent – von 410 auf 470 Euro) und Kaiserslautern (+14 Prozent – von 220 auf 250 Euro). Die teuersten Städte sind München (790 Euro) und Frankfurt (530 Euro).

Während in zwei Drittel der untersuchten Städte die Preise nach oben klettern, stagnieren sie im Rest oder sind leicht rückläufig, heißt es von Seiten der immowelt AG. So etwa in Münster, wo die Durchschnittsmiete um fünf Prozent abnahm – von 370 auf 350 Euro.

OZ