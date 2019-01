Greifswalder

Toller Erfolg für vier Schüler aus Greifswald: Bei den Winterspielen der Special Olympics im bayerischen Reit am Winkl holte das Quartett vom Evangelischen Schulzentrum Martinschule in der vergangenen Wochen hervorragende Platzierungen, wie Schulleiter Benjamin Skladny mitteilte.

Drei Greifswalder Schüler gewannen Medaillen

So holte John B. im Super G Gold. Im Riesenslalom erkämpfte er einen 6. Platz. Benjamin S. gewann Bronze im Riesenslalom und wurde Vierter im Super G. Justin K. erkämpfte Bronze im Super G und wurde Sechster im Riesenslalom. Lars K. verpasste zweimal ganz knapp eine Medaille und wurde jeweils Vierter im Super G und im Riesenslalom. Die Martinschule nahm bereits zum fünften Mal an den Winterspielen der Special Olympics teil und sorgte nicht nur mit guten sportlichen Leistungen, sondern auch mit ihrem „Fischköppe“-Outfit für viel Aufmerksamkeit.

Mehr als 400 Athleten am Start

Bei den Winterspielen der Special Olympics kämpften insgesamt mehr als 400 Athleten unter dem Motto „Gemeinsam stark!“ um Wintersport-Medaillen. Special Olympics Deutschland (SOD) ist die deutsche Organisation der weltweit größten, vom Internationalen Olympischen Komitee ( IOC) offiziell anerkannten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Deutscher Schulpreis im vergangenen Jahr

Das Evangelische Schulzentrum Martinschule in Greifswald war im vergangenen Jahr von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden, weil sie seit vielen Jahren die so genannte Inklusion beispielhaft lebt. In der freien Schule lernen körperlich und geistig behinderte Kinder zusammen mit Durchschnittsschülern und Hochbegabten. Fast die Hälfte der Schüler hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf.

Thomas Pult