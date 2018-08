Greifswald

Die Perimplantitis der Implantate ist so etwas wie die Schwester der Parodontitis. Bei ihr gehts es aber nur um den Rückgang der Knochen, in dem die Ersatzzähne verankert sind. Zur Periimplantitis werde in Greifswald seit 2008 geforscht. Unter Leitung von Dr. Lukasz Jablonowski läuft jetzt ein Bundesprojekt.

Mit im Boot sitzen bei dem 1,1-Millionen-Euro-Vorhaben neben der Greifswalder Zahnklinik zwei große deutsche Unternehmen und das Greifswalder Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP).Für das vom Bund geförderte und bis 2020 laufende Projekt gab es schon Vorstudien. Jetzt soll ein verlässliches Behandlungskonzept etabliert werden.

Zunächst werden mechanische Reinigungsmethoden wie Bürste, Pulverstrahl und Handinstrumente eingesetzt. Das reiche aber in der Regel nicht aus, um eine ausreichend saubere und keimfreie Oberfläche zu schaffen. Die benötige man aber, um einen gesunden Verbund zwischen lebendem Knochengewebe und dem Implantat wiederherzustellen. Darum sollen in Schritt zwei medizinische Laser eingesetzt werden, um Mikroorganismen zu töten. Im dritten Schritt kommt kaltes Plasma zum Einsatz, der Forschungsgegenstand des Greifswalder Leibniz-Institutes. Damit könnten zurückgebliebene Bakterien getötet und, was in diesem Schritt besonders wichtig ist, die Oberfläche des Implantats so wiederhergestellt werden, dass sie das Anhaften knochenbildender Zellen am Implantat unterstützen.

Wenn alles wie erhofft läuft, wird im Anschluss an das Forschungsprojekt mit Firmen ein Serienprodukt entwickelt, das später weltweit vermarktet werden und Implantate-Trägern helfen kann.

„Implantate sind nicht die besseren Zähne, sondern ein super Zahnersatz“, sagt Jablonowski. Erst seit etwa zwei Jahrzehnten seien sie für normale Bürger erst bezahlbar, kosteten aber immer noch pro Stück 2500 bis 3000 Euro. Inzwischen gebe es in Deutschland etwa eine Million Implantatträger. Bis die Träger eine Periimplantitis bekommen, vergingen acht bis zehn Jahre. Anfang der 2000er Jahre hieß es noch, dass es gar nicht zu so einer Knochenerkrankung komme.

Doch das erwies sich nachweislich als falsch. Weltweit soll es nach Schätzungen etwa eine Million Fälle gegeben. Lukasz Jablonowski empfiehlt den Trägern von Implantaten einmal in sechs Monaten zur professionellen Zahnreinigung zu kommen. „Nur ein Bruchteil dieser Patienten bekommt Periimplantitis.“

