Greifswald

Fünf Prozent mehr Einwohner seit 2014, steigende Steuereinnahmen, kaum noch Leerstand in der Innenstadt– keine Frage, die Hansestadt boomt. Doch wie geht es dem Einzelhandel in Greifswald? Der Bau des Einkaufszentrums Gleis 4 oder die Neueröffnung des Domcenters haben die Einzelhandelsszene Greifswalds mächtig durcheinandergewirbelt. Nicht zum Schlechten, das zeigt der Entwurf des neuen Einzelhandelkonzeptes der Hansestadt. „Betrachtet man die Kennwerte, steht Greifswald im Vergleich zu anderen Orten sehr gut da“, lobte der Dortmunder Stadtplaner Stefan Kruse vom Büro Junker und Kruse auf der Bauausschusssitzung am Dienstag. „Sie haben in Greifswald keine Versorgungslücken im Einzelhandel, die sie füllen müssen, die Innenstadt funktioniert, sie haben auch kein Leerstandsproblem.“

Vor einigen Jahren sah die Situation in der Innenstadt noch ganz anders aus. Neben der fast komplett verwaisten Dompassage standen in der Greifswalder Fußgängerzone allein zehn Geschäfte leer, 2018 seien es nach den neuen Untersuchungsergebnissen gerade noch neun Geschäfte in der Innenstadt gewesen. Einen großen Qualitätssprung für die Innenstadt brachte die Neueröffnung der Dompassage als „Domcenter“ mit einem großen Modemarkt und einem Elektronikfachgeschäft.

Trotz der vom Planungsbüro attestierten guten Ausgangssituation des Einzelhandels gilt es bei Ansiedlungen und Erweiterungen vorsichtig zu sein, betont das Planungsbüro. „Untereinander funktionieren Einzelhandelsstandorte nur dann gut, wenn sie sich ergänzen und nicht gegenseitig die Kunden abgraben“, so Kruse. „Man sollte schon überlegen, ob es wirklich der siebte oder achte Discounter sein muss, oder ob ein anderes Geschäft nicht mehr Sinn macht.“ Qualität gehe dabei vor Quantität.

Die Innenstadt mit ihrer Fußgängerzone sei die Visitenkarte Greifswalds und genieße daher auch besonderen Status und Schutz, betont Kruse. „Alles, was an Einzelhandelsentwicklung in Greifswald stattfindet, muss sich an der Frage orientieren, welche Auswirkungen das auf den Einzelhandel in der Innenstadt hat“, betont Kruse. Das Konzept enthält daher auch einige Neubewertungen der insgesamt elf Versorgungszentren der Stadt. So werden die Bereiche Ostseeviertel (Ryckseite), Wolgaster Straße und Ernst Thälmann-Ring künftig zu „solitären Nahversorgungsstandort“ herabgestuft. Das bedeutet, dass sich dort keine Einzelhändler mit zentrenrelevanten Kernsortimenten niederlassen dürfen. Das sind etwa Papierwarenläden, Bekleidungsgeschäfte oder Spielwarenläden. Diese können sich weiterhin in der Innenstadt oder auch mit kleiner Quadratmeterzahl in Stadtteilzentren oder Nahversorgungszentren (Schönwalde II, Möwen-Center etc) niederlassen.

Problematisch sei für Greifswald allerdings die „Sandwichlage“ zwischen den großen Gewerbestandorten Neuenkirchen und Elisenpark, gibt Kruse zu. „Klar ist das ein Konkurrenzdruck auf die Innenstadt“, so Kruse. „Man darf diese Standorte aber nicht verteufeln. Sie haben auch ihre Lebensberechtigung, aber als Ergänzung zu ihrem Angebot im Zentrum. Es gilt unbedingt darauf zu achten, dass dort keine zentrumsrelevanten Sortimente hinzukommen.“ In der Nähe des Elisenparks im Süden Greifswalds ist ein weiterer Fachmarkt geplant, hier soll ab 2020 ein Möbelmarkt entstehen. Den Einzelhändlern der Innenstadt ist diese Erweiterung des Standorts ein Dorn im Auge. „Bleiben sie hart“, rät Kruse der Stadt Greifswald. „Das Sortiment sollte sich wirklich auf das Kerngeschäft beschränken und keine Regale mit Schokolade oder anderen Artikeln beinhalten dürfen. Diese Umsätze gehen nämlich den anderen Einzelhändlern flöten. Denken sie an Ikea.“

Das Einzelhandelskonzept soll im Januar von der Bürgerschaft abgestimmt werden. „Wir wollen uns mit dem Konzept auf den aktuellen Stand bringen und auch eine rechtliche Basis schaffen für künftige Anfragen von Investoren, die Neuansiedlungen oder Erweiterungen im Einzelhandel planen“, so Bausenatorin Jeannette von Busse.

Anne Ziebarth