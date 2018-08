Greifswald

Die Feuerwehr Greifswald will künftig noch schneller an Einsatzorten eintreffen können. Dafür ist die Einrichtung einer Außenstelle der Feuerwehr am Bahnhof geplant, außerdem hat die Feuerwehr ein Container-System für Fahrzeuge eingeführt, was die Einsatzzeiten erheblich verringern wird. Ein Grund für die weitere Tempoverschärfung liegt in der vom Land geforderten Brandschutzbedarfsplanung, in der Kommunen sicherstellen müssen, dass sie bestimmten Brandschutzaufgaben nachkommen können. Vereinfacht dargestellt sollte zum Beispiel innerhalb von zehn Minuten ein Feuerwehrfahrzeug am Einsatzort sein können, dieser Wert muss in 80 Prozent der Einsätze nachgewiesen werden.

4 Abrollbehälter stehen der Feuerwehr Greifswald künftig zur Verfügung. Die Behälter „Gefahrgut“ (Einsatzmittel für chemische und radioaktive Szenarien) und „Logistik“ (Schlauchlängen, Unterstützungspumpen) sind bereits am Standort, die Behälter „Boot“ und „Rüst“ (Ausstattung für schwere Unfälle) kommen im September. Der Behälter Gefahr gut ersetzt den Gerätewagen Gefahrgut aus dem Jahr 1993.

610 000 Euro hat die Stadt Greifswald in das neue Containersystem der Feuerwehr investiert. Ein neues Wechselladerfahrzeug wurde angeschafft. Ein bereits vorhandenes Mehrzweckfahrzeug wurde entsprechend umgebaut. Die Atlas Vorpommern aus Kletzin rüstete sowohl das neue Fahrzeug als auch das Mehrzweckfahrzeug mit Abrollkippern und Aufbauten aus.

Mit der Fläche der Stadt wachsen auch die Aufgaben

Während viele Gemeinden im Landkreis noch an der Erstellung der Gutachten knabbern, ist Greifswald bereits fertig. „Wir sind gut aufgestellt und erreichen die geforderten Werte, obwohl das im Umland schon eine Herausforderung ist“, sagt der Leiter des Amts für Bürgerservice und Brandschutz Steffen Winckler. „Wenn wir in die Zukunft schauen, müssen wir uns aber weiter verbessern. Das Stadtgebiet wird immer größer, zusätzlich haben wir über 200 Sonderobjekte in der Stadt, also öffentliche Gebäude, Institute oder das Klinikum.“ Deswegen wird in der Verwaltung über die Errichtung eine Außenstelle der Feuerwehr in der Nähe des Bahnhofes nachgedacht. Diese „Garage mit Umkleideraum und Toilette“ soll gerade für Kameraden, die etwas außerhalb wohnen leichter zu erreichen sein und Wege sparen. „Die Umsetzung kann allerdings dauern. Nach einer Zustimmung der Bürgerschaft bräuchten wir erstmal ein Grundstück und natürlich auch eine Planung.“

Neues System mit Containern verkürzt Beladezeiten

Sehr viel schneller werden die Vorteile des neuen Komponenten-Systems im Fahrzeugpark der Feuerwehr greifen. Als „Basisfahrzeuge“ dienen dabei zwei so genannte Wechselladerfahrzeuge, die mit speziellen Behältern ausgerüstet werden können. „Diese Abrollbehälter sind mit allem ausgerüstet, was man für spezielle Einsatzsituationen braucht“, erklärt Wehrführer Mathias Herenz. „Wir haben bereits die Abrollbehälter ,Gefahrgut’ und ,Logistik’. Im September kommen noch die Behälter ,Rüst’ und ,Boot’ hinzu.“ Gleich einem Kran-Containersystem kann je nach Bedarf die passende Ausrüstung gewählt werden. „Die Zeiten für das Auf- und Abladen der erforderlichen Einsatzmaterialien verringern sich von 30 Minuten auf rund 5 Minuten“, beschreibt Herenz. Das System, welches die Feuerwehr seit etwa einem Monat in Betrieb hat, stamme eigentlich aus dem Bereich der Verladetechnik und auch der Müllabfuhr, bei Feuerwehren in Berlin, Brandenburg aber auch Rostock habe sich das Prinzip aber bereits bewährt. „Sicherlich ist das Prinzip auch für den Landkreis interessant“, so Werner Hackbarth vom Ordnungsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Wegen der Kosten ist diese Ausstattung bestimmt nicht für jede Feuerwehr machbar, aber für Wehren mit besonderen Aufgaben ist das eine Überlegung Wert. Allerdings müssten dann alle Kameraden an den Behältern geschult werden, um ein nahtloses Zusammenarbeiten zu garantieren.“

Neue Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr gewünscht

Rund 610 000 Euro hat die Hansestadt Greifwald in das neue Containersystem der Feuerwehr investiert, darin enthalten sind die Mittel für den Umbau eines Mehrzweckfahrzeuges zum Wechselladefahrzeug, ein neues Wechselladefahrzeug und die vier Abrollcontainer. Einen anderen Aspekt der Leistungsfähigkeit im Brandschutz betont Bausenatorin Jeannette von Busse. „Technik ohne Menschen funktioniert nicht“, sagt sie. „In unserer Brandschutzplanung spielt die Freiwillige Feuerwehr eine große Rolle, die ja im gleichen Gebäude wie die hauptamtliche Wehr untergebracht ist. Wir sind auf das Engagement der Kameraden angewiesen und wünschen uns immer neue Mitglieder.“

