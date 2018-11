Greifswald

Was für ein Prachtstück. Greifswalds Weihnachtsbaum kommt in diesem Jahr aus dem benachbarten Weitenhagen und verfügt über echte Gardemaße. 17/5/85 sind die Kennzahlen der Küstentanne. Sie ist 17 Meter hoch, 5 Tonnen schwer und mit einem soliden Stammdurchmesser von 85 Zentimetern ausgestattet. Der Baum ist eine Spende von Familie Hagemann. Richtig geschmückt wird der Baum am kommenden Montag, wenn Greifswalds Kindergartenkinder die Tanne schmücken. Dafür werden die Kinder sogar von der Feuerwehr mit der Drehleiter in die Höhe gefahren.

Anne Ziebarth