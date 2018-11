Greifswald

Eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Am Dienstag soll die Anklamer Straße nach monatelangen Bauarbeiten wieder freigegeben werden. Bereits seit dem 12. November ist die Trinkwasser-Hauptversorgungsleitung in der Anklamer Straße wieder vollständig in Betrieb.

Auch der Straßenaufbau auf den letzten Abschnitten wurde mit dem Bitumenbelag fertig gestellt, jetzt erfolgten die Fahrbahnmarkierungen, so dass einer Öffnung nichts mehr im Wege steht.

Nach einem Unfall während der Bauarbeiten an den Trinkwasserleitungen hatte es Verzögerungen gegeben, die Anklamer Straße war seit Ende September ab der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/Brinkstraße bis zur Einmündung der Johann-Stelling-Straße voll gesperrt.

Stadtwerke-Geschäftsführer bedankte sich nicht nur bei den beteiligten Baufirmen, sondern auch für das Verständnis der Anwohner und der Autofahrer. Durch die Verzögerung und den Baustart der Maßnahmen am Ketscherinbach war es in den vergangenen Wochen zu langen Staus, vor allem auf der Wolgaster Straße gekommen.

Anne Ziebarth