Wolgast

Uwe Dahms ist Petrijünger seit seiner Kindheit. Doch in den zurückliegenden Jahren hatte der Wolgaster, der dem Berufsleben schon adé gesagt hat, nicht so viel Zeit zum Angeln. Mit Hingabe betreut der Mann tagsüber seine 90-jährige Schwiegermutter zu Hause. Gestern aber frönte er wieder mal seinem Hobby –und hatte riesiges Anglerglück: Er fing eine elf Pfund schwere Meerforelle. Sie gehört zu den Lachsfischen und gilt als Stammform der Art Forelle. Bei Anglern ist sie beliebt, aber nicht so leicht an den Haken zu kriegen. Deshalb Glückwunsch zu diesem Prachtfisch!

Cornelia Meerkatz