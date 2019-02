Das Philipp-Müller-Stadion wurde in den 1950er Jahren von Kollegen der Deutschen Reichsbahn mit viel persönlichem Einsatz für die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Lok Greifswald gebaut. In den 1970er wurde Rollrasen angelegt. Er soll besser als der im Volksstadion gewesen sein.

1990 wurde aus der BSG ein Eisenbahnersportverein (ESV), ab 1997 durch Fusion ESV/Empor Greifswald. Es folgte nach dem Zusammenschluss mit SSV Grün-Schwarz Greifswald und zeitweise dem Greifswalder SV 98 im Jahre 2004 der Greifswalder Sportverein (GSV) 04. Er pachtete die Anlage 2014 für 30 Jahre. Der GSV 04 fusionierte 2015 mit dem FC Pommern zum Greifswalder Fußballclub (GFC), dem letzten Pächter. Der Plan, mit EU-Geldern des Platz zu sanieren, scheiterte.

Zugunsten der Neubebauung mit dem Einkaufszentrum an der Wolgaster Straße wurde das Vereinshaus mit den Sanitäranlagen 1991 abgerissen und stattdessen im Stadion eine Containeranlage aufgestellt. Die Deutsche Bahn verkaufte 2014 das Gelände als Sportstätte an die Stadt. Falls Greifswald hier ein Wohngebiet bauen möchte, muss die Stadt die Differenz zwischen Kaufpreis und dem durch den Verkauf der Grundstücke erzielten Erlös an die Bahn abführen.

In diesem Jahr haben Wildschweine ein Drittel des Philipp-Müller-Stadions regelrecht umgepflügt, der übrige Rasen ist holprig, die Aschenbahn ist von Grün überwuchert. Schon vor fünf Jahren galten der Sprecherturm als einsturzgefährdet und die Tribünen als baufällig. Die Sanitär- und Umkleidecontainer können wohl nur noch abgerissen und entsorgt werden. Das Philipp-Müller-Stadion wird seit Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren.

Ende des Jahres lief der Pachtvertragmit dem GFC aus. Laut Stadtverwaltung wird mit zwei Vereinen über die Bedingungen für eine Neuverpachtung verhandelt. Ein Interessent ist der Fußballverein Blau-Weiß, dessen Stadion sich in der Nachbarschaft, am St. Georgsfeld, befindet. Schon 2010 war Blau-Weiß an der Übernahme interessiert. Der Verein betreut über 100 Kinder und spielt in der Landesliga. Die Drainage des Rasens sei gut, schätzt der Vorsitzende Dieter Reiter ein.

Zur Beseitigung der Wilschweinschäden müsste investiert werden. „Wir haben schon Schwierigkeiten, unsere Betriebskosten von über 4000 Euro zu bezahlen“, verdeutlicht Reiter die Situation. Der FSV Blau-Weiß schützt seine Anlage durch einen Zaun gegen Wildschweine. „Das hätte auch beim Philipp-Müller-Stadion längst erfolgen müssen“, kritisiert Reiter.