Greifswald

Anton Hofreiter, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen kommt am Dienstag nach Greifswald. Er besucht gemeinsam mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) den Hauptsitz des kommunalen Sozial- und Pflegedienstes Sophi in der Hertzstraße. Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald WVG hatte als städtisches Unternehmen im Juli 2017 Sophi gegründet. Zuvor hatte es eine mehrere Monate andauernde kontroverse Debatte in der Bürgerschaft gegeben. Hauptstreitpunkt war, ob es eine Notwendigkeit für einen kommunalen Pflegedienst gibt oder die Wettbewerbssituation dadurch verzerrt wird. Sophi wirbt damit, wegen einer geringeren Gewinnorientierung mehr Zeit für den Klienten zu haben. Kommunale Pflegedienste sind bislang bundesweit eine große Ausnahme.

Um 18 Uhr hält Anton Hofreiter einen Vortrag zum Thema „Umweltwissenschaft und Umweltpolitik“. Die Veranstaltung ist Teil der Kruppkolleg-Reihe Planet Erde 3.0 (Rubenowstraße 1, Hörsaal 5).

Hofreiter studierte Biologie und promovierte im Bereich systematische Botanik. Er ist seit 2013 Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion.

kat