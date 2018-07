Lubmin

Den Badegästen in Lubmin ist am Wochenende der Spaß am Schwimmen vergangen. Statt klaren Wassers bot sich den Besuchern und Einheimischen eine undurchsichtige, grüne Brühe. Noch ist unklar, ob es sich um gesundheitsgefährdende Cyanobakterien („Blaualgen“) handelt oder um eine massenhafte Vermehrung anderer Algen.

Das Gesundheitsamt sei vor Ort gewesen und habe Proben entnommen, bestätigte die Leitende Verwaltungschefin des Amtes Lubmin, Astrid Holzhüter. „Sobald wir die Ergebnisse bekommen, werden wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt die geeigneten Maßnahmen treffen.“ Das könne zum Beispiel ein Badeverbot sein. Bisher sei Lubmin noch nie von Blaualgenvorkommen betroffen gewesen, man hoffe sehr auf eine andere Erklärung. Beispielsweise eine durch die hohe Wassertemperatur ausgelöste „Blüte“ ungefährlicher Algenarten, so Holzhüter.

Blaualgen sind eigentlich keine Algen, sondern Bakterien. Diese sogenannten Cyanobakterien können in hoher Konzentration für Menschen ein gesundheitliche Risiko bedeuten. Verantwortlich dafür sind die Abbauprodukte der Bakterien, die zu Hautreizungen oder bei Verschlucken auch zu Übelkeit und Vergiftungserscheinungen führen können. Tiere wie zum Beispiel Fische oder Enten, können an den Vergiftungen sterben. Eine unverhältnismäßige Vermehrung von der Blaualgen wird meist durch hohe Wassertemperaturen und/oder einem erhöhten Phosphatgehalt im Wasser ausgelöst.

OZ