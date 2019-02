Wolgast

Endlich können die Mädchen und Jungen der Grundschule Wolgast in der Baustraße wieder in ihrer gewohnten Umgebung lernen: Ab 18. Februar steht das Schulgebäude nun wieder für den normalen Unterricht zur Verfügung. Sechs Wochen lang war das Haus nach einem großen Wasserschaden nicht nutzbar. Für die Grundschüler verlängerten sich dadurch sogar die Ferien zum Jahreswechsel um zwei Tage, die Schule begann statt am 7. erst am 9. Januar, wie in der OZ zu lesen war.

Anfang Januar war in der oberen Etage der Schule festgestellt worden, dass in den Räumen der Jungen-Toiletten das Wasser stand und dies während der Weihnachtsferien, weil es von niemanden bemerkt worden war, sich inzwischen einen Weg durch die Decken gebahnt hatte. Das gesamte Gebäude war nass. Umgehend wurden Trockner aufgestellt und Möglichkeiten geprüft, wo die Kinder während der Trocknungsmaßnahmen beschult werden können. Da das Schulhaus nicht nutzbar war, wurden die 272 Schüler der Schule in der Folgezeit auf mehrere Unterrichtsorte in Wolgast verteilt. Diese mussten für den Unterricht erst teilweise provisorisch mit Mobiliar und Schulmaterial ausgestattet werden. Die Schulleitung dankte schon damals allen Helfern für das schnelle Handeln. Auch die Eltern zeigten in der prekären Situation von Anfang an großes Verständnis für die gefundene Lösung.

Nun soll nach den Winterferien wieder der Umzug in die Grundschule in der Baustraße erfolgen. Die Schüler der 3. Klassen, so erläutert Ralf Fischer, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste im Wolgaster Rathaus, würden bereits ab dem 18. Februar,also ab Montag, im angestammten Schulhaus in der Baustraße unterrichtet. Alle übrigen Schulklassen würden dann nach seinen Worten innerhalb der ersten Schulwoche nach den Winterferien in die Schule zurückkehren.

Die Beseitigung des Wasserschadens im Gebäude der Grundschule in der Baustraße ist inzwischen nahezu abgeschlossen. Dies teilte Ulrike Knoll mit, Leiterin des Fachdienstes Bauen der Stadt. „Die Arbeiten sind fast durch. Die Trocknung konnte bereits vollkommen abgeschlossen werden. Notwendig waren danach aber auch Malerarbeiten, die Erneuerung beschädigter Deckenplatten und Reparaturen an der Elektroanlage“, sagte die Fachdienstleiterin am Montag.

Die Höhe des Gesamtschadens bewege sich aktuell bei etwa 30 000 Euro. In dieser Woche werde die abschließende Reinigung des Schulhauses erfolgen. Auch der Austausch einiger durch das Wasser aufgequollener Türzargen stehe noch aus. „Aber insgesamt gesehen ist das Schulgebäude wieder bezugsfähig“, so Ulrike Knoll. Der Unterricht könne voll umfänglich durchgeführt werden.

Ralf Fischer dankt in diesem Zusammenhang den Vertretern der Beruflichen Schule, der Arbeiterwohlfahrt und der Regionalen Schule „Kosegarten“ für ihre Kooperations- und Hilfsbereitschaft. Ohne die Unterstützung wäre die Beschulung der Kinder nach dem Wasserrohrbruch weitaus problematischer verlaufen.

Tom Schröter und Cornelia Meerkatz