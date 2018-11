Greifswald

Die Saison ist zu Ende, Urlauber nur noch vereinzelt in Greifswald unterwegs. Für Rocco Kuniß geht das in Ordnung. „Die Leute sind im Novembermodus. Nicht so schlimm, man hat mal Zeit, auch was am Haus zu machen“, sagt der Inhaber des Hotels „Zur Brücke“ in Wieck. „Der Sommer hat allen Hoteliers in Greifswald gut getan“, erklärt er. Davon zeugt auch die Zahl der Übernachtungen, die 2018 womöglich erstmals die 300000-Marke erreicht. Darüber berichtete Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH, während des 1. Greifswalder Tourismusfrühstücks, das rund 50 Akteure zusammenführte.

Trotzdem ist bei den Touristikern nicht alles eitel Sonnenschein. „Es gibt viel Potenzial in der Zusammenarbeit mit der Stadt“, sagt Kuniß und denkt dabei an die Verkehrssituation in Wieck. Sein sehnlichster Wunsch: Eine Fußgängerzone, wo jetzt die Autos rollen. „Es gab schon vor Jahren die Idee, den Verkehr anders zu führen“, erinnert Kuniß. Für ihn sei unklar, warum die Buswendeschleife im Yachtweg nicht genutzt werde. Er hofft, dass es irgendwann eine für alle akzeptable Lösung gibt. „Da sollten Stadt, Marketinggesellschaft, Touristiker an einen Tisch, um gemeinsam zu agieren“, so Kuniß.

„Mehr Zusammenarbeit mit der Stadt“ wünscht sich für die Zukunft ebenso Kirstin Brüchner, Geschäftsführerin vom Majuwi. Auch sie ist angesichts der rund 38000 Übernachtungen im Jugenddorf dankbar für die gute Saison, blickt aber mit Sorge in die Zukunft. Das Problem: Die von der Stadt geplante Umgestaltung der Südmole. Führe die zu Einschränkungen oder gar einem Aus der Segelschule, habe das immense Auswirkungen aufs Majuwi, das Pächter des Geländes ist. „Rund 80 Prozent unserer Gäste treiben dort Wassersport. Fällt der weg, befürchten wir einen starken Einbruch in den Gästezahlen“, sagt sie. Brüchner wünscht sich daher eine Einbeziehung in die Planungen – und vor allem Planungssicherheit: „Wir haben für das Gelände immer nur Jahresverträge, ich plane jetzt aber schon die Saison 2020.“

Ihre Äußerungen kann Dieter Knopp als Unterpächter und Betreiber der Segelschule nur unterstreichen: „Die kurzfristigen Verträge sind für uns eine Art Damoklesschwert“, sagt er. Auch die von der Bürgerschaft beschlossene Erhöhung der Liegegebühren von 40 auf 86 Euro pro laufendem Meter sieht Knopp mit Sorge: „Ich muss für meine 42 Meter ab 2019 also weit über das Doppelte zahlen.“

Doch das 1. Tourismusfrühstück förderte auch Erfreuliches zutage. „Die Kooperation in Wieck hat sich in den vergangenen Jahren stark verbessert“, urteilt Brüchner. „Wir helfen uns, schieben uns gegenseitig auch mal Gäste zu, wenn wir ausgebucht sind“, bemerkt sie.

Anke Blaschke, Leiterin der Greifswalder Jugendherberge, lobt indes die Zusammenarbeit mit der Marketinggesellschaft. „Wir haben ein gutes Netzwerk und profitieren davon, dass Greifswald so attraktiv für Bildungsreisende ist“, sagt sie. Blaschke hofft, in diesem Jahr bei den Übernachtungszahlen die 16000-Marke zu erreichen. Angst vorm neuen Hotel in der Innenstadt habe sie übrigens nicht. „Unsere Ausrichtung wird das nicht tangieren, aber ich weiß, dass einige Hoteliers Sorge haben“, sagt sie. Der Wiecker Rocco Kuniß hingegen findet den Hotelbau sogar sehr gut: „Er wird die Stadt weiter beleben.“

Uwe Schröder, Direktor des Pommerschen Landesmuseums, nutzte das Tourismusfrühstück, um über den geplanten Bau der „Galerie der Romantik“ zu berichten. Die Fünf-Millionen-Euro-Investition wird das Museumsleben 2019 stark beeinflussen. Doch Schröder blickt weiter: „Caspar David Friedrich und die Romantik dürfen kein Greifswalder Thema bleiben. Es ist kein Greifswalder Thema. Es ist eine Dachmarke für MV“, appellierte er an die Touristiker und warb dafür, gemeinsam ein Marketingkonzept zu schneidern. Immerhin gebe es in unserer Region 30 Malorte der großen Romantiker, die ein immenses Potenzial böten.

Touristisches Potenzial anderer Art hebt Florian Schröder mit seinem jungen Unternehmen Natur. Seine Safaritouren mit einem Jeep von Greifswald in den Lassaner Winkel und nach Südostrügen seien bei Einheimischen wie Urlaubern gleichermaßen beliebt, versichert er. Kein Wunder. „Unsere Region ist unglaublich spannend und reich an Naturschätzen“, betont er. Und weil ihm daran gelegen ist, sie zu erhalten, pflanzt er für jede Tour einen Baum.

Petra Hase