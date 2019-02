Greifswald

Bohren, Dübeln und Fliesen legen: Da staunten die Männer nicht schlecht, als sie vor Kurzem durch den Baumarkt schlenderten und auf eine große Frauentruppe trafen. Handwerkern ist Männersache? Von wegen! Bei der „Ladies night“ im toom-Baumarkt Neuenkirchen lernten 32 Damen, wie man Fliesen legt oder wie Bohrhammer und Akkuschrauber funktionieren.

Zusammen ist Handwerkern lustiger

„Ich möchte auch gerne zu Hause Dinge allein machen können, aber würde mich ohne Vorkenntnisse nicht trauen, gleich mein Bad neu zu fliesen“, beschreibt Teilnehmerin Daniela Rotsch ihre Motivation. Zusammen mit 13 weiteren Frauen hat sie kräftig angepackt, um eine Fliesenwand hochzuziehen. Von Handwerkerkursen im Baumarkt habe sie schon öfter gehört, nun habe sie sich endlich angemeldet. „Und meine Freundinnen habe ich auch mitgenommen, damit es lustiger wird“, sagt sie.

Nach einem Sektempfang, einer Tour durch den Baumarkt, auf der erklärt wurde, welche Unterschiede es bei Fliesen gibt, welche Werkzeuge man benötigt und welcher Fliesenkleber der beste ist, ging es ans Praktische. Fliesen schneiden, ankleben und verfugen unter fachmännischer Anleitung war nun der Auftrag. Sie finde es gut, Grundlagen an die Hand zu bekommen und dadurch Wissenslücken schließen zu können. „Das nimmt einem die Angst, sich selbst auszuprobieren“, ist sich auch Tina Hirsch sicher. Sie habe bereits Kenntnisse im Handwerk und damit ein altes Haus allein teilsaniert. „Aber man lernt ja nie aus. Es ist super, in solch einem Rahmen noch mehr zu erfahren“, sagt die 50-Jährige. „Ich nehme sehr viele neue Eindrücke mit.“

Kein Schamgefühl, gute Atmosphäre

Inga Hafenstein hat schon mal mithilfe von YouTube-Videos einen Bohrhammer bedient. Bei der Veranstaltung wollte sie lernen, wie es richtig geht: „Das war zum Anfang ganz schön schwierig, durch eine Betonplatte zu bohren, weil der Stein so hart ist“, sagt die 34-Jährige. Mit einer Freundin nahm sie am Handwerkerkurs teil. Die einzigen Männer vor Ort waren die Workshopleiter von „Baumarkt-Events“. „Es ist eine schöne Atmosphäre. Niemand hatte ein Schamgefühl, wenn man noch mal nachfragen musste“, sagt Hafenstein. „Der Uwe, der uns alles erklärt hat, war auch sehr verständnisvoll mit uns Frauen.“

In Teamarbeit ziehen die Frauen eine Fliesenwand hoch. Quelle: Stefanie Ploch

Marktleiter kündigt weiteren Kurs an

Auch der Marktleiter Toni Winter ist nach dem ersten Handwerker-Frauenkurs zufrieden. „Es ist toll, dass so viele Frauen auf die Veranstaltung aufmerksam wurden und Interesse haben, sich handwerklich auszuprobieren“, sagt er. Dass der Abend mit einem Sektempfang startete und es zwischendurch einen kleinen Snack gab, findet Winter ganz besonders toll. „Hier stimmt einfach der Rahmen.“ Frauen unter sich entwickelten ohne Männer eine andere Dynamik, ist sich der Marktleiter sicher. Eine Neuauflage ist bereits geplant. Der nächste Handwerkerkurs für Frauen soll am 13. November in Neuenkirchen stattfinden. „Ich komme das nächste Mal auch wieder, wenn ich Zeit habe“, sagt Tina Hirsch. „Vielleicht lerne ich dann, wie ich ein Bett aus Paletten bauen kann oder wie man einen Wasserhahn repariert.“

Stefanie Ploch