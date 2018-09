Greifswald

Soll das Greifswalder Alexander-von-Humboldtgymnasium saniert oder doch neu gebaut werden? Die Schule in Schönwalde II ist sanierungsbedürftig. Doch was mit ihr passiert, ist unklar. Antworten soll nun eine Variantenuntersuchung geben.

„Das Ergebnis der Untersuchung liegt voraussichtlich Ende Oktober vor“, sagt Erik von Malottki (SPD), Vorsitzender des Bildungssauschusses der Bürgerschaft.Eigentlich sollte die Verwaltung bereits Anfang des Jahres klären, wie es mit dem Humboldtgymnasium weitergeht. Von Malottki zeigte sich bereits im April sauer, als herauskam, dass die Verwaltung noch nicht gehandelt hatte. Damals hätten „Kapazitätsgrenzen“ verhindert, dass die Untersuchung ausgeschrieben wurde, sagte Jeannette von Busse (CDU), Bausenatorin der Stadt, dazu im Bildungssauschuss.Doch selbst wenn die Stadt weiß, was mit der Schule passieren soll, bleibt unklar, wann es passieren wird.

Ob noch Geld für das Gymnasium in den Doppelhaushalt 2019/20 eingestellt wird, ist unklar. Die nächste Möglichkeit wäre dann der folgende Doppelhaushalt 2021/22. Das würde bedeuten, dass sich der Baubeginn noch Jahre hinziehen kann. Bausenatorin von Busse hatte im Juni erklärt, dass „das Gymnasium auf der Zeitschiene nach den aktuellen Hochbauvorhaben einsortiert“ wird. Das heißt, die Schule steht in der Planung beispielsweise hinter dem Bau des Gründerzentrums für Life Science und Plasmatechnologie auf dem Gelände des Campus Beitzplatz, einer geplanten Grundschule mit Turnhalle in der Scharnhorststraße und der Sanierung des maroden Theatergebäudes.

Christopher Gottschalk