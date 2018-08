Greifswald

Aufgeregt waren sie alle: Die kleinen Abc-Schützen, die mit ihren neuen Schulranzen und bunten Zuckertüten eingeschult wurden. Während die Lehrer ihre Schützlinge begrüßten, knipsten die stolzen Eltern und Großeltern Fotos von dem ersten großen Tag eines jeden Kindes. Allein in den kommunalen Schulen wurden 377 Kinder eingeschult. Die meisten Erstklässler gab es an der Martin-Andersen-Nexö-Grundschule. Dort wurden in fünf Klassen, darunter eine Sprachheil- und eine Diagnose-Förderklasse, insgesamt 94 Kinder eingeschult. Auch an der Erich-Weinert-Grundschule gibt es eine Diagnose-Förderklasse. In vier Klassen werden an der Schönwalder Grundschule 80 Erstklässler das Abc erlernen. In der Montessori-Schule wurden in zwei Durchgängen 60 Erstklässler begrüßt. Darunter der sechsjährige Ben Seiberling. Er kann schon lesen und schreiben und freut sich seit Wochen auf die Schule vor. Ben und die anderen Kinder bekamen Schulpaten zur Seite gestellt. „Unsere Schüler aus den zweiten und dritten Klassen helfen den Erstklässlern, sich im neuen Schulalltag zurechtzufinden“, erklärte der Direktor der Montessori-Schule, Nils Kleemann.

Zur Galerie Ben, Pia, Helene wurden zusammen mit Hunderten Abc-Schützen eingeschult. Die Erstklässler freuen sich auf diesen neuen Lebensabschnitt.

Für Ben und die anderen Abc-Schützen ging es nach der Begrüßung und einer musikalischen Aufführung der Musikschüler gemeinsam in die Klassenräume. Dort gab es die erste Unterrichtsstunde. „Wir sollten unseren Namen auf einen Zettel schreiben. Der wurde dann an eine Papiersonne angeheftet“, berichtete Ben, der von seinen Eltern eine Star-Wars-Schultüte geschenkt bekommen hat. Die war natürlich mit reichlich Schokolade und Spielzeug gefüllt. „Da passt der Name Zuckertüte sehr gut“, scherzte Stefan Seiberling. Bens Lehrerin Katrin Zboralski erinnert sich noch ganz genau an ihre Einschulung: „Die war damals in einer Sporthalle. Ich weiß noch, wie wir auf den Matten saßen und dann einzeln aufgerufen wurden, um nach vorne zu gehen. Da habe ich mich fast gar nicht getraut.“ Seit mehr als 20 Jahren unterrichtet Zboralski an der Montessori-Schule. Nicht nur die Kinder sind bei Einschulungen besonders aufgeregt: „Auch wir Lehrer sind es jedes Mal aufs Neue.“

Nervöser als die eigene Tochter war Peggy Dreilich bei der Einschulung. „Es ist unser einziges Kind und es ist ein sehr großer Schritt“, sagte die Mutter der sechsjährigen Pia, die passend zu ihrem Schulranzen eine lilafarbene Zuckertüte bekam. Sie freut sich auf die Schule und hat schon jetzt ein Lieblingsfach: nämlich Mathematik. „Ganz wie die Mama“, sagte Peggy Dreilich. Auch Pia wird ab heute von Katrin Zboralski unterrichtet. Über eines freut sich die Lehrerin jedes Jahr: „Es ist schön zu sehen, wenn Geschwisterkinder dieselbe Schule besuchen. Sie verhalten sich dann zueinander nochmal ganz anders als zu Hause.“ Das wird auch bei Ben so sein. Schließlich geht auch seine große Schwester Pamina Seiberling in die Montessori-Schule. Die Elfjährige hat sich schon jetzt etwas vorgenommen: ihrem kleinen Bruder bei den Hausaufgaben zu helfen. Das tut die Mutter von Ben und Pamina, Susann Seiberling, auch noch bei ihren ältesten Söhnen: „Der Große geht in die 12. Klasse. Bei Mathe muss ich mir die Aufgaben vorher in Ruhe angucken, dann geht es meistens.“ Bis Ben sein Abitur macht, wird es noch ein wenig dauern.

Christin Lachmann