Greifswald Greifswald - Hurra, Hurra, die Schule beginnt Am Sonnabend wurden Ben, Pia, Helene und Hunderte Abc-Schützen eingeschult

In der Montessori-Schule wurden am Sonnabend 60 Kinder in zwei Durchläufen eingeschult. Quelle: Fotos: Christin Lachmann