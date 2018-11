Greifswald

In einem Strategiepapier haben die Stadtplaner der Büros Morgenstern und mediamare ihre Ideen zusammengefasst. Hier ein Auszug.

Wieck/Ladebow/Südmole

Eine Ostquerung des Rycks in Form eines Tunnels soll zur Verkehrsentlastung der Innenstadt und zur besseren Erreichbarkeit von Ladebow und Wieck führen. Auch die Anbindung des Öffentlichen Personennahverkehrs würde sich verbessern.

Weitere Ziele für die Südmole sind eine Attraktivitätssteigerung des Gebiets und die Schaffung eines Wassersportzentrums. Dazu soll eine Promenade gebaut werden, im Bereich des Strandbades könnte ein Wassersportzentrum für die Arbeit der vier Wassersportvereine am Standort entstehen. In einer zweiten Variante sollen die Vereine dabei auf nördlich des Yachtwegs gelegene Flächen verzichten, um eine stärkere touristische Nutzung insbesondere entlang der Promenade am Ryck zu definieren (Hafenhostel). Neue Flächen für Vereine sollen südlich des Yachtwegs in Anspruch genommen werden.

Stadtplaner Georg Döll vom Büro Morgenstern erläuterte Ideen für die Ausgestaltung des Wiecker Ortskerns. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HGW

Beide Varianten haben Defizite an Wasserliegeplätzen und landseitigen Flächen für Wassersportvereine. Der Bau einer Marina zwischen Wiek und Ladebow wird im Masterplan empfohlen. An der Nordmole soll ein Strand wiederhergestellt werden.

Friedrichshagen

Die Friedrichshäger sollen von besserer Infrastruktur profitieren. Dazu gehören Instandhaltung/Sicherung der Wege zum und in den Elisenhain sowie der Ausbau der technischen Infrastruktur (schnelles Internet, Straßenbeleuchtung). Außerdem wird eine Erhöhung der Frequenz des Stadtbusses angeregt. Der Strandweg nach Eldena sollte als Natur-Lehrpfad Dänische Wiek einschließlich Verweilzone an der vorhandenen kleinen Badestelle gestaltet werden.

Eldena

Im Ortsteil Eldena soll die touristische Aufwertung des Bereichs an der Klosterruine und -scheune erfolgen. Das Unternehmen ABS gGmbH soll verlagert werden. Die Planer haben Verwirklichung eines Informations- und Ortsteilzentrums unter Einbeziehung der Klosterscheune vorgeschlagen, auch die Parksituation soll sich langfristig verbessern. Für mehr Ruhe im Ort könnte die Ortsumgehung Eldena sorgen. Eine Trasse ab Kemnitz-Meierei würde eine effektive Entlastung der Wolgaster Landstraße bedeuten.

Riems/Koos

Für den Ortsteil Riems sehen die Planer Chancen im Bereich der Entwicklung von neuen Wohngebieten. Damit verbunden müsse aber ein Ausbau der Infrastruktur sein. Die Kreisstraße K1 sei stark sanierungsbedürftig, eine alternative Zufahrt von der B 105 muss geprüft werden. Die Zugänge zur Küste sollen verbessert werden. Nicht zuletzt die Internetverbindung spiele eine große Rolle für die Einwohner. Hier bestehe noch Nachholbedarf.

Beteiligung erwünscht:

Die Ideensammlung für den Masterplan ist noch nicht abgeschlossen. Bürger können bis zum 15. Dezember ihre Anregungen und Wünsche per Mail an m.heinz@greifswald.de schicken. „Wir sind in einem offenen Planungsprozess und gern ansprechbar“, so Michael Heinz vom Stadtbauamt. Die Ergebnisse des Workshops werden auf der Sitzung des Bauausschusses am 15. Januar 2019 vorgestellt.

Anne Ziebarth