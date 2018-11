Neuenkirchen/Wackerow

Bereits zum zweiten Mal hat die Gemeinde Neuenkirchen den Winterdienst für die Gemeindestraßen über das Amt Landhagen ausgeschrieben. „Ich bin nicht sehr optimistisch, dass wir dieses Mal eine Firma finden“, so Bürgermeister Frank Weichbrodt auf der Sitzung der Gemeindevertretung. Das Problem: Es fehlen Anbieter auf dem Markt. Gut dran ist, wer einen Landwirtschaftsbetrieb mit der nötigen Technik im Ort hat.

Neuenkirchen hatte in den letzten Jahren einen Vertrag mit der Greifswalder Firma Vario Gebäudeservice GmbH, einem der größeren Winterdienst-Anbieter. Dieser Vertrag lief aus. „Wir haben einfach keine Kapazitäten mehr“, bedauert Vario-Gebäuderservice Geschäftsführer Steffen Cimpl. Es gebe aktuell sehr viele Anfragen zur Übernahme des Winterdienstes, die man nicht erfüllen könne. „Unsere Mitarbeiter stehen teilweise um 2 Uhr auf und sind erst so 1o/11Uhr fertig.“ Die Vario Service GmbH würde ihre Kapazitäten gern aufstocken, betont der Geschäftsführer. „Aber wir finden keine Mitarbeiter, die bereit sind nötigenfalls morgens um 2 Uhr aufzustehen“, sagt Cimpl. Angesichts dieser Situation müsse man die Winterdienst-Touren effizient gestalten. Neue Aufträge könne man nur annehmen, wenn es in die vorhandenen Touren passt, also die Vertragsgebiete nicht zu weit auseinander liegen.

Auch der Vertrag von Vario zur Durchführung des Winterdienstes auf den Wackerower Gemeindestraßen wurde nicht verlängert. „Die Firmen haben keine Kapazitäten mehr“, bestätigt der stellvertretende Bürgermeister Karlheinz Tietze die Aussagen von Steffen Cimpl. Zwar laufe auch für Wackerow eine Neuausschreibung übers Amt, aber die Hoffnung jemand zu finden, sei nicht groß. „Wir werden uns dann wohl mit den Gemeindearbeitern behelfen müssen“, schätzt Tietze ein. „Ich hoffe, dass wir keinen richtigen Winter bekommen. Auch Frank Weichbrodt sieht aktuell für die Gemeinde Neuenkirchen keinen anderen Ausweg als den Einsatz der Gemeindearbeiter. Die seien allerdings bereits mit anderen Aufgaben ausgelastet.

Mesekenhagen, wie Neuenkirchen und Wackerow eine Gemeinde mit mehr als 1000 Einwohnern im Amt Landhagen, ist in einer besseren Situation. „Wir haben einen Vertrag mit der Firma von Siegfried Keul in Reinberg“, berichtet Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein. Tatsächlich sei es schwer, heute Firmen für solche Aufträge zu finden, bestätigt er.

Auch in Dersekow erledigt eine Firma den Winterdienst auf den Gemeindestraßen, berichtet der stellvertretende Bürgermeister Robert Lossau. Die Gemeindearbeiter unterstützten die Schneeräumung, namentlich an Schwerpunkten wie der Kindertagesstätte und dem Feuerwehrgebäude. „Die Gemeinden wollen möglichst wenig zahlen, die Firmen finden kein Personal, das für vergleichsweise niedrige Löhne arbeitet“, schaut Lossau wenig optimistisch in die Zukunft.

Auch Weitenhagen hat über 1000 Einwohner. Die Gemeinde geht einen anderen Weg. „Unseren Winterdienst bewältigen die Gemeindearbeiter seit Jahren alleine und das sehr gut“, informiert Bürgermeisterin Janina Jeske. „Nur bei sehr viel Schnee wie im Jahre 2013 hat der Landschaftsbauer aus dem Ort ausgeholfen.“

Bei den Gemeinden des Amtes Landhagen unter 1000 Einwohner ist die Situation unterschiedlich. In der Gemeinde Behrenhoff erledigt ein Landwirtschaftsbetrieb, die Rogos GbR aus dem Ortsteil Stresow, den Winterdienst. Auch in Dargelin, womöglich bald ein Ortsteil von Behrenhoff, wird so verfahren. „Bei uns erledigt ein ortsansässiger Landwirt, Mirko Kühn, den Winterdienst“, informiert Bürgermeister Fred Feike.

In den Gemeinden Hinrichshagen und Levenhagen sind die Gemeindearbeiter für die kommunalen Straßenberäumungen im Winter zuständig. Aus der Sicht der Bürgermeister Marko Dietrich und Steffen Boos läuft das bisher auch gut.

Winterdienst kostet was Die Einwohner müssen für die Straßenreinigung, inklusive des Winterdienstes, Gebühren entrichten, um die Ausgaben zu decken. Sie werden auf der Grundlage der Ausgaben in der Vergangenheit für die Folgejahre berechnet und sollen kostendeckend sein. Weil sich die Gebühren auf den nötigen Aufwand beziehen, ergeben sich Schwankungen. In Greifswald sanken 2018 der milden Winter zuvor die Gebühren für die Beräumung von Schnee um 79 Prozent.

Eckhard Oberdörfer