Greifswald

An der Klinik und Poliklinik für Orthopädie und orthopädische Chirurgie der Universitätsmedizin Greifswald werden jährlich rund 6000 Patienten ambulant und 3000 stationär behandelt. Seit Dezember hat sie mit Prof. Dr. Georgi Wassilew einen neuen Direktor. Der 38-Jährige, zuvor geschäftsführender Oberarzt des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie an der Charité Berlin, gilt als Experte für minimal-invasives Operieren künstlicher Knie- und Hüftgelenke. Er trat die Nachfolge von Prof. Harry Merk an. OZ sprach mit ihm über Ziele und Herausforderungen.

Prof. Wassilew, was führte Sie nach Greifswald?

Dass es einen Berliner an die Ostsee verschlägt, ist ja nicht neu. Die Stelle war ausgeschrieben, ich bewarb mich, es klappte. Daneben gibt es aber durchaus Verbindungen nach Greifswald. Hartmut Zippel, ehemaliger Ordinarius und Wegweiser an der Charité, war hier Direktor der Orthopädie, bevor er nach Berlin wechselte. Und mein Onkel arbeitete hier als Rechtsmediziner, bevor er später Ordinarius in Sofia wurde. Außerdem hat die Unimedizin eine exzellente Infrastruktur, die bauliche Substanz ist neu. Mit dem Flächenland MV und der Bevölkerungsstruktur gibt es ein unheimliches Potenzial für die Orthopädie. Denn neben den Wachstumsstörungen bei Kindern kümmern wir uns vorrangig um degenerierte Gelenke. Der Standort ist bereits heute sehr attraktiv, hat aber auch Potenzial für Veränderungen.

Was möchten Sie denn verändern?

Ich komme aus einer Klinik, in der der Servicegedanke eine große Rolle spielt. Der Patient soll nicht nur die beste Medizin nach neuesten Standards bekommen, sondern die Klinik auch zufrieden verlassen. Patientenzufriedenheit ist für uns ein ganz integraler Punkt, an dem wir uns messen lassen wollen.

Und was verstehen Sie unter „beste Medizin“?

An der Charité haben wir sehr moderne Konzepte verfolgt. Eine Mischung aus innovativer Medizin und konservativen Versorgungsstrategien, ohne Schnickschnack. Das heißt, möglichst gewebeschonend operieren, möglichst minimal-invasiv, mit wenig Blutverlust, um den Patienten schnell wieder auf die Beine zu stellen. Da unterscheiden sich die operativen Konzepte deutlich von denen vor 20 Jahren. Muskulatur wird zum Beispiel nicht mehr durchgeschnitten, sondern man arbeitet in Muskellücken. In der Endoprothetik sind die Neuentwicklungen der Implantate nicht besser als vor 20 Jahren, aber die Technik hat sich verbessert. Das operative Setting, die Implantationsweise, die Minimierung der Infektionsgefahr. Das ist die Orthopädie, wie sie weltweit im Fokus steht. Wir werden nicht mehr durch Materialien große Innovationen erreichen, sondern durch das Drumherum. Das zeichnet die Charité aus und diesen Weg gehen wir nun auch in Greifswald.

Wir?

Ich habe drei Kollegen aus der Charité mitgebracht, die helfen, die Konzepte umzusetzen – mit allen Kollegen. Insgesamt arbeiten hier in der Orthopädie 25 Krankenschwestern und 15 Ärzte.

Wie viele Betten hat die Station?

40. Im Bedarfsfall können wir auf 60 Betten erhöhen. Aktuell haben wir zwei orthopädische Säle, können damit sehr flexibel agieren. 2018 wurden hier 3500 ambulante und stationäre Eingriffe vorgenommen, davon etwa 650 endoprothetische Prozeduren.

In Berlin haben Sie allein pro Jahr 600 endoprothetische Eingriffe vorgenommen. Sollen es deshalb hier künftig mehr werden?

Entscheidend ist immer die Indikation. Wenn ein Patient mit einer Arthrose jung ist, stark von Schmerzmedikamenten abhängig ist, empfiehlt sich eine Operation. Wenn ein Patient jedoch nur noch ein Jahr bis zum Renteneintritt hat, schaffen wir es vielleicht auch mit konservativen Methoden, das Jahr zu überstehen.

Wann ist ein Patient mit einer Arthrose jung?

Wenn er unter 50 Jahre alt ist. Die jüngste Patientin, die ich operiert habe, war 14 und hatte einen desolaten Hüftschaden, eine Hüftdysplasie. Eine solche präarthrotische Deformität, wozu angeborene, zum Teil nicht behandelte Fehlformen zählen, sollte operiert werden. Tut man es nicht, hat der Mensch ein deutlich erhöhtes Risiko, mit 40 eine Prothese zu erhalten. Mit Hilfe einer Pfannenumstellung, einer Beckenosteotomie, kann der Patient nach vier bis sechs Wochen wieder normal laufen. In Deutschland bieten nur wenige Zentren diese Operationsmethode an, es sind eigentlich nur drei Operateure. Mit der Schlagfrequenz von über 100 Eingriffen, die ich in Berlin durchgeführt habe, gibt es weltweit eigentlich kaum jemanden.

Das bedeutet, dass die Endoprothetik an der Orthopädie eine absolute Kernkompetenz darstellt?

Auf jeden Fall.

Sind die Prothesen heute besser, also langlebiger als früher?

Prothesen, die vor 20 Jahren implantiert wurden, konnten in ihrer Langlebigkeit noch nicht geschlagen werden. Es gab zwar Modifikationen dieser sehr guten Implantate: Die Beschichtung wurde besser, die Keramik, der Kunststoff härter, das Metall kürzer. Das heißt aber nicht, dass die Prothesen länger im Patienten bleiben. Ich habe die konventionellen Zweymüller-Prothesen aus den 1970-er Jahren untersucht und die 25-Jahres-Ergebnisse waren hervorragend. Deswegen implantieren wir den jüngsten Patienten die ältesten Prothesen, weil wir wissen, dass sie am längsten halten. Die sind Goldstandard. Am Ende muss der Patient zufrieden sein. Deshalb berate ich jeden immer so, wie ich meine Mutter oder meinen Vater beraten würde.

Raten Sie denn auch zur Zweitmeinung?

Es ist immer gut, eine Zweitmeinung einzuholen. Grundsätzlich aber ist die Implantation einer Hüftprothese die erfolgreichste Operation des Jahrhunderts mit den geringsten Komplikationen. Jeder Patient wacht aus der Narkose auf und ist den Arthroseschmerz los. In einer Klinik, in der häufig operiert wird, sind die Ergebnisse gut, in anderen variabel.

Nun gibt es an Ihrer Klinik aber noch weitere Bereiche.

Zu unseren Kernkompetenzen gehören des Weiteren die Sportorthopädie mit der Schulter- und Kniechirurgie, die Wirbelsäulenchirurgie und die Kinderorthopädie. Wobei ich das Behandlungsspektrum der Kinderabteilung ausbauen möchte.

Wie gut aufgestellt ist denn die Wirbelsäulenchirurgie? Immerhin gibt es mit der Neurochirurgischen Gemeinschaftspraxis in der Pappelallee eine starke Konkurrenz.

Ich habe gehört, dass die Praxis stark ist, kenne aber weder die Ärzte noch die Ergebnisse. Hingegen weiß ich, dass meine Kollegen in der Wirbelsäulenchirurgie sehr gute Arbeit leisten, vor allem Indikationen nicht überziehen. Unsere Strategie ist es, Patienten konservativ auszubehandeln bis eine Operation notwendig ist. Das ist bei anhaltenden Schmerzen oder neurologischen Defiziten der Fall. Dann wird operiert – so minimal wie möglich und so maximal invasiv wie notwendig. Patienten mit einer Wirbelsäulenerkrankung beschäftigt das Thema ein Leben lang. Fängt man einmal an zu operieren, kann es eine Linderung geben, eine 100-prozentige Heilung ist hingegen selten. Wirbelsäule hat viel mit Statik des Körpers zu tun: Mache ich die Wirbelsäule unbeweglich, verändere ich die Statik aller anderen Gelenke. Deshalb ist der Gesamtüberblick wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass Neurochirurgen, Orthopäden und Unfallchirurgen sehr eng kooperieren, um gemeinsame Versorgungskonzepte zu entwickeln. Mein Ziel ist es, die Kompetenzen des Uniklinikums zusammenzuführen. Jede Interdisziplinarität bringt Fortschritt.

Bei Ihrem Antritt haben Sie auch als Ziel definiert, mit niedergelassenen Ärzten zu kooperieren.

Ich habe seit Dezember etwa 20 Kollegen aufgesucht. Das war der erste Aufschlag, der zweite folgt. Ich möchte wissen, was besser laufen kann – für Patienten, die Niedergelassenen, die Unimedizin, für die Region. Wo sehen sie Lücken, was ist nicht gut gelaufen? Da habe ich viel Feedback bekommen. Persönlicher Kontakt ist mir sehr wichtig, vom Miteinander profitiert jeder.

Die Unimedizin hatte in der Vergangenheit mit zum Teil erheblichen Defiziten zu kämpfen. Inwiefern beeinflusst Sie der wirtschaftliche Aspekt in Ihrer Arbeit?

Natürlich muss die Unimedizin gesund sein. Aber die Orthopädie ist kein defizitäres Fach. Und wir sind natürlich auch dafür da, komplizierte Fälle zu behandeln. Patienten, die nicht profitabel sind, die keiner haben möchte, weil sich das in einem privaten Krankenhaus nicht rechnet.

Auf Ihrer Agenda stehen regelmäßige Patientenforen. Warum?

Solche Foren haben einen bildenden Charakter und stellen zugleich eine Art Zweitmeinungsportal dar. Viele informieren sich heute übers Internet, als Anstoß ist das in Ordnung. Doch das Internet hat auch seine Schattenseiten, nicht alles entspricht der Wahrheit. Auf unseren Foren können die Menschen Fragen stellen, erfahren von einem Arzt, was möglich ist und was nicht, ohne eine Entscheidung treffen zu müssen.

Patientenforum zu Knieschmerzen Wenn die Knie schmerzen und das Laufen immer mehr zur Qual wird, ist dafür in den meisten Fällen eine Arthrose am Kniegelenk verantwortlich. Arthrose nennt man die Abnutzung und den Verschleiß von Gelenken und gelenknahen Strukturen. Sie ist weltweit eine der häufigsten Gelenkerkrankung bei älteren Erwachsenen. Frauen jenseits des 50. bis 60. Lebensjahres sind häufiger und intensiver betroffen als Männer. Eine entscheidende Frage beim Thema Gelenkverschleiß ist die nach dem Gelenkerhalt oder Gelenkersatz. Dabei ist eine genaue Befunderhebung Grundlage einer sinnvollen, ganz persönlichen Therapieempfehlung. Eine individuelle Behandlung mit Teilgelenken, Vollprothesen sowie Spezialimplantaten wird an der Unimedizin Greifswald durchgeführt. Über moderne und schonende Behandlungskonzepte der Knieendoprothetik informieren Prof. Wassilew und Oberarzt Dr. Elmar Wetterau beim nächsten Patientenforum am 26. Februar, um 17.00 Uhr, im Klinikhauptgebäude, Sauerbruchstraße, Hörsaal Nord.

Petra Hase