Greifswald

PD Dr. Jens Hacke vertritt derzeit den Greifswalder Lehrstuhl für Politische Theorie und Ideengeschichte am Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft. Im April erschien sein Buch „Existenzkrise der Demokratie - Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit“ im Suhrkamp-Verlag. Der OSTSEE-ZEITUNG beantwortet er drei Fragen zur aktuellen politischen Situation.

Ostsee-Zeitung: Sie schreiben, dass die liberale Demokratie in ihrer Existenz bedroht ist. Warum gerät das demokratische System der Bundesrepublik derzeit in Gefahr?

Jens Hacke: Auf der einen Seite gibt es seit Jahren mit Europa ein Projekt, das in der Krise ist, obwohl es liberale Politik bisher immer definiert hat. Es gibt eine Krise der supranationalen Institutionen und eine Rückkehr zum nationalen Denken, das der Sache nicht guttut. Auf der anderen Seite kommt die Flüchtlingskrise hinzu, die zu neuen Fronten geführt und die Parteienlandschaft seit 2015 erheblich verändert hat. Von beiden Phänomenen profitiert die Alternative für Deutschland, die sich als Anti-Euro-Partei gegründet hat, praktisch schon im Orkus verschwunden war und sich mit der Flüchtlingskrise neu formiert hat.

Welche Rolle spielt die Sprache in der öffentlichen Diskussion für die Spaltung der Gesellschaft?

Es gibt eine Tendenz, die wir auch in Amerika sehen, dass die Ränder ausgetestet werden, wodurch der liberale Konsens unterminiert werden kann. Durch den Tabubruch wird ständig neue Aufmerksamkeit erregt und die Grenzen des Sagbaren werden stets erweitert. Da können die Hüter der Mitte, also die, den liberalen Konsens in Politik und Gesellschaft verteidigen, nur verlieren, weil sie ständig neu herausgefordert werden. Der Staat muss mit den Mitteln des Rechtsstaates durchgreifen. Er darf Dinge wie in Chemnitz nicht geschehen lassen. Der Staat muss entschieden auftreten und sich ganz konkret wehrhaft zeigen. Es kann nicht sein, dass Plätze wie in Chemnitz okkupiert werden und der Staat abwesend ist. Wehrhafte Demokratie heißt zudem, dass staatliche Institutionen wie der Verfassungsschutz nicht in die Nähe von AfD-Interessenten geraten, wie es in der Affäre um Hans-Georg Maaßen geschehen ist. Solche Ereignisse erschüttern das Vertrauen in die Institutionen.

Kann man aus den Erfahrungen der Weimarer Republik konkrete Handlungsempfehlungen ableiten?

Teils, teils: Der grundsätzliche Unterschied ist, dass Weimar es mit einer heftigen Existenzkrise zu tun hatte, die auch ökonomische Ursachen hatte mit sechs Millionen Arbeitslosen, die den Staat in einen bürgerkriegsähnlichen Zustand brachte. Da standen sich die militarisierten Verbände von rechts und links auf der Straße gegenüber. Das ist heute nicht der Fall. Auch Chemnitz, das viele Leute erschrocken hat, ist nicht Weimar gewesen. Aber was man lernen kann, ist, dass ein Staat, der nicht wehrhaft ist und nicht auf seine Werte pocht und nicht hart gegen Gegner durchgreift, permanent Gefahr läuft, unterminiert zu werden. Die Sorge sollte sein: Wie entwickeln sich die Zustände in Deutschland, wenn es eine ökonomische Krise gibt? Die makroökonomischen Zahlen spiegeln eben nicht die tatsächlichen Zustände wieder. Es gibt abgehängte Milieus. Die Politik muss sich deswegen wieder stärker auf soziale Fragen konzentrieren, doch der Zustand einer ständigen Großen Koalition verwässert gewissermaßen die Rechts-Links-Gegensätze. Es handelt sich heute um eine scheinökonomische Stabilität, denn trotz niedriger Arbeitslosenzahlen kommt der nächste ökonomische Umbruch.

Christopher Gottschalk