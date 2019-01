Greifswald

Seit zwei Jahrzehnten gibt es sie in der Hansestadt: die Job- und Bildungsexpo, auch Jobbex genannt. Jährlich strömen Hunderte Besucher zu der Berufs- und Ausbildungsmesse. Über 50 Unternehmen und Institutionen warben am Sonnabend in der Sporthalle des Berufsbildungswerkes um Nachwuchs. Viele Betriebe haben Schwierigkeiten, potenzielle Auszubildende zu finden. Betroffen sind davon unter anderem Pflegeeinrichtungen sowie das Hotel- und Gastronomiegewerbe.

Von Jahr zu Jahr sei die Bewerberzahl immer weiter gesunken, sagt Messe-Ausstellerin Antje Mauritz, Marketingmitarbeiterin des Maritim Hotels Kaiserhof Heringsdorf: „Während wir vor einigen Jahren noch Bewerber im zweistelligen Bereich hatten, sind es heute in etwa fünf Bewerbungen, die uns erreichen.“ Gerade die Arbeitszeiten an den Wochenenden und an Feiertagen seien für viele junge Menschen eine Herausforderung. „Jobs in der Gastronomie muss man leben und lieben“, sagt Tina Passauer, stellvertretende Personalleiterin des Usedomer Hotels. Um dem Nachwuchsmangel entgegenzuwirken, überlege das Unternehmen, die bisher tarifliche Ausbildungsvergütung zu erhöhen.

In den vergangenen Jahren habe sich der Ausbildungsmarkt stark gewandelt, sagt Kristina Birkholz, Pressesprecherin der Greifswalder Arbeitsagentur. „Heute stehen den bei der Arbeitsagentur gemeldeten Bewerbern deutlich mehr betriebliche Ausbildungsstellen gegenüber als noch vor ein paar Jahren.“ Die Bewerber könnten häufig zwischen verschiedenen Angeboten auswählen, so Birkholz. „Dagegen müssen sich Unternehmen zunehmend etwas einfallen lassen, um Bewerber zu gewinnen.“

Attraktivere Angebote während der Ausbildung

Dass dennoch eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung heute nicht mehr ausreiche, um Nachwuchs für sich zu gewinnen, weiß Doreen Salzmann vom Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (FGL) Mecklenburg-Vorpommern. Zusammen mit ihren Kollegen informierte Salzmann die Besucher über die Berufe im Garten- und Landschaftsbau. „Unternehmen müssen die Ausbildungen mit verschiedenen Zusatzangeboten attraktiver gestalten. Wie zum Beispiel mit beruflichen Auslandsaufenthalten während der Ausbildung.“

Auch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), der zusammen mit weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft die Veranstaltung besuchte, weiß um die Attraktivität von zusätzlichen Leistungen und Angeboten. Als einer der größten Arbeitgeber der Hansestadt bildet die Stadtverwaltung in verschiedenen Bereichen aus. Darunter Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr oder Fachangestellte in der Stadtbibliothek. „Die Work-Life-Balance muss heutzutage stimmen. Dazu zählen neben der Vergütung auch beispielsweise Angebote seitens des Arbeitgebers im Bereich Kinderbetreuung.“

Mindestlohn für Auszubildende

Nick Uhlig weiß noch nicht, was er später machen will und informierte sich bei verschiedenen Ausstellern auf der Ausbildungsmesse. Der ­17-Jährige versuchte sich bereits im Tischler-Betrieb seines Vaters. Doch das habe ihm nicht gelegen. Interessiert wäre er an einer Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter oder im Bereich Orthopädie. Spaß solle die Lehre machen und gutes Geld bringen, sagt Nick. Doch wie könnte eine faire Vergütung für Azubis aussehen? Auch wenn Heiko Miraß, Chef der Agentur für Arbeit in Greifswald, der die Jobbex am Sonnabend eröffnete, der Politik nicht reinreden will: Eine Art Mindestlohn im Bereich Ausbildungen würde er dennoch begrüßen. Angemessen würde er eine Vergütung von etwa 850 Euro monatlich finden.

Wo waren die Handwerksbetriebe?

Das Konzept der Ausbildungsmesse in Greifswald, Arbeitgeber und potenzielle Lehrlinge zusammenzubringen, funktioniere. Das bestätigt Christian Knuth vom Forstamt Jägerhof. Am Stand vom Landesforst MV informierte Knuth Jugendliche über mögliche Ausbildungen in diesem Bereich. „Wir wissen zwar nicht, wer sich letztlich wirklich bei uns um eine Ausbildung bewirbt, aber einige Praktikanten haben wir durch die Messe schon gewonnen.“

Werbung machen, um neue Azubis für sich zu gewinnen: Für Mignon Schwenke ( Die Linke), die ebenfalls bei der Jobbex anwesend war, gehöre das dazu. Sie bedauere sehr, dass nur wenige Handwerksberufe auf der Jobmesse vertreten waren. „Ich hätte mich gefreut, wenn beispielsweise auch die Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald mit einem Stand auf der Messe gewesen wäre.“

Zur Galerie Welcher Beruf passt zu mir? Das konnten Kinder und Jugendliche auf der 20. Jobbex am Sonnabend herausfinden. Über 50 Aussteller informierten über ihre Ausbildungsberufe.

Christin Lachmann