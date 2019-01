Greifswald

Was für ein wunderbares Konzert! Im Greifswalder Dom St. Nikolai bescherten am Sonnabend die 65 Sänger des Unichores sowie die Musiker der Kammerphilharmonie Vorpommern gemeinsam mit vier Solisten aus Berlin und München den gut 700 Zuhörern ein unvergessliches Musikerlebnis. Als wundervolles Benefizkonzert zum Abschluss der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zugunsten des Greifswalder Frauenhauses und des DRK-Schwimmprojektes „Rette sich, wer’s kann“ sowie als Unterstützer der Domsanierung brachten sie Johann Sebastian Bachs bedeutendstes chorsinfonisches Werk, die „Johannes-Passion“, zu Gehör.

Zur Galerie Vor 700 Zuhörern brachten im Greifswalder Dom St. Nikolai der Unichor, die Kammerphilharmonie Vorpommern und Solisten aus Berlin und München die Johannes-Passion von Bach zu Gehör.

Alljährliche neue Konzertidee

Seit mehreren Jahren ist dieses Januar-Konzert eine feste Größe im Veranstaltungskalender des Domes. Viele Musikliebhaber aus der Region fragen schon immer im Herbst, wann es wieder soweit sei und wenn denn diesmal auf dem Programm stehe. Universitätsmusikdirektor Harald Braun, der das Ganze leitet, lässt sich alljährlich Neues einfallen, um das Publikum zu begeistern. „Wichtig ist allen Beteiligten, dass die Zusammenarbeit der Partner und der OZ fortbesteht und der Gedanke des Helfens transportiert wird“, so Braun. Auch Unirektorin Prof. Eleonore Weber lässt es sich alljährlich nicht nehmen, dem Konzert als „wunderbaren Tradition“ beizuwohnen. Gäste des Konzerts wie etwa der Ärztliche Direktor des Klinikums Karlsburg, Prof. Wolfgang Motz und seine Frau Ursula, finden ebenfalls, dass „dieses Musikerlebnis etwas ganz Besonderes in Vorpommern“ sei. Umso mehr, als der Dom eine neue Heizung hat, die es tatsächlich richtig warm in der Kirche werden ließ.

Im Mittelpunkt des Interesses der vielen Zuhörer steht dabei natürlich – wie jedes Jahr – ein oratorisches Werk. Tradition ist auch, dass die Aufführung vom Universitätschor als Semesterabschluss gestaltet und sich damit der gute Zweck und die eigene künstlerische Arbeitsbilanz dreier schon mal als recht kurz empfundener Monate verbinden lassen. Dies umso mehr, als nun mit Bachs „Johannes-Passion“ eine der repräsentativsten Kompositionen des Thomaskantors und der Gattung Oratorium überhaupt auf dem Programm stand. Damit sind Standards gesetzt, die jede Aufführung zum so spannenden wie eindrucksvollen Hörereignis machen können. Was am Sonnabend mit dem allen Respekt verdienenden Bemühen vor allem des Unichores zum lautstark gefeierten Erlebnis in Greifswalds rappelvollem Dom St. Nikolai wurde.

Sehr gelungene Choräle

Universitätsdirektor Harald Braun hatte heftig geprobt, alle zeitlichen Reserven genutzt und mit diesem Werk den Chor wohl auch an Grenzbereiche des Leistungsvermögens geführt: mit klanglich sehr gelungenen Chorälen und jenen vielen, teils höchst anspruchsvollen Chorsätzen, denen hier und da letzte tonliche Sicherheit und klanglicher Feinschliff fehlten. Da wiegen dann aber individueller Einsatz und der sichtliche wie hörbare Wille zur bedeutenden musikalischen Aussage manches auf! Zumal angesichts der knappen Zeit – das Semester beginnt bekanntlich erst Anfang Oktober – die Proben erst kurz vor dem Konzerttermin den erforderlichen Reifegrad bei der Erarbeitung des Stückes erreicht haben.

Solisten geben ihr Bestes

Kürzungen oder instrumentale Umbesetzungen können als akzeptable Kompromisse gelten. Wie denn die Kammerphilharmonie Vorpommern – viele bekannte Gesichter unseres Philharmonischen Orchesters – sowohl solide Basis für alles Chorische war als auch das instrumentale Rückgrat für die Vokalsolisten bot. Verlässlich und weitgehend stilerfahren – mit Raum nach oben für mögliche gestalterische Alternativen der doch recht dramatischen, auch Drastik und Realistik besitzenden Passion – gaben Friederike Schönherr (Sopran), Saskia Klumpp (Alt), Johannes Klügling (Tenor) und Timo Janzen (Bass) ihr Bestes. Na dann, verehrter Universitätsmusikdirektor Braun samt einsatzfreudigem Unichor – auf ein Neues!

Cornelia Meerkatz und Ekkehard Ochs