Greifswald

Vor 75 Jahren wurde der Greifswalder katholische Pfarrer Alfons Maria Wachsmann von den Nationalsozialisten ermordet. Er hatte schon in den 1930er Jahren politische Witze erzählt und bei offenem Fenster „Feindsender“ gehört. Aber erst 1943 wurde er in Zinnowitz verhaftet und Wachsmann schließlich vom sogenannten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt.

Dass der katholische Seelsorger zwar ab 1938 bespitzelt wurde, aber doch so lange agieren konnte, könnte, so der Historiker Frank Möller, auf den Fortbestand des in der Weimarer Republik vorherrschenden stabilen konservativ-nationalen Milieus in Greifswald zurückzuführen sein.

Gerade weil die Stadt eine so enge Symbiose mit dem Nationalsozialismus einging, entstanden auch Freiräume für widerständiges Denken, sagte er bewusst provokativ bei seinem Vortrag über Greifswald im Nationalsozialismus aus Anlass einer Tagung zu Wachsmann im Krupp-Kolleg. Der Fall des katholischen Seelsorgers sei schlimm, aber zu schweren nationalsozialistischen Verbrechen kam es in Greifswald nicht. So war man in der Stadt Stolz darauf, dass es beim Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 und bei der Reichspogromnacht 1938 keine gewalttätigen Ausschreitungen gab. Am Beispiel des Entzugs der Doktorwürde wegen Homosexualität und der Einschränkungen für den Historiker Ernst Bernheim (1850 bis 1942), der als Jude geboren wurde, macht Möller die akzeptierten Diskriminierungen deutlich. Diese waren für das konservative Milieu selbstverständlich, so lange sie „rechtsstaatlich“ daherkamen.

Möller hat eine Tendenz zum Unpolitischen im städtischen Leben der 1930er Jahre ausgemacht. Er belegte seine These mit der Feierkultur in der NS-Zeit zum Beispiel des 1. Mai, des „Nationalen Feiertags des deutschen Volkes“. „Es entwickelte sich bis zum Krieg von einem politischen zu einem allgemeinen Frühlingsfest.“ Der 1. Mai wurde auf der Kampfbahn (heute Volksstadion) mit Zehntausenden Besuchern begangen. Partei und Greifswalder Gesellschaft feierten ihre enge Zusammengehörigkeit.

Der „Tag der nationalen Erhebung“ am 30. Januar zur Erinnerung an die sogenannte Machtergreifung habe sich gut mit vorher populären Feiern aus Anlass der Reichsgründung am 18. Januar 1871 verbinden lassen. Auch die Benennung der Universität 1933 nach Ernst Moritz Arndt sei ein Beleg für die Anpassung der Konservativen an das neue Regime. Schließlich ging die Initiative von dem örtlichen Stahlhelmführer und Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei, Walter Glawe, aus. Und Arndt sei nun mal ein Mann, den jede Generation gelesen habe, wie sie ihn brauchte.

„Es gab jedoch kein eigenständiges NS-Milieu, die NSDAP überforderte die regionale Bevölkerung nicht.“ Die Konservativen hätten kein grundsätzliches Problem mit der NS-Herrschaft gehabt und gingen eine Symbiose mit der NSDAP zur Verwirklichung eigener Ziele ein. Andererseits gelang es der braunen Bewegung nicht wirklich, in das konservativ-nationale Milieu einzudringen. Bei der Volkszählung 1939 bezeichneten sich nur 3,2 Prozent der Greifswald als gottgläubig (Deutsche Christen) und waren somit der Forderung der NSDAP aus der Kirche auszutreten gefolgt, argumentierte Möller. 90 Prozent gehörten in Greifswald weiterhin der evangelischen Kirche an.

Eckhard Oberdörfer