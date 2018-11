Greifswald

Der Ärger bei den Greifswalder Kaninchenzüchtern über den geplanten Schulbau an der Verlängerten Scharnhorstraße/Osnabrücker Straße ist nach wie vor groß. Werden die Pläne der Stadt Realität, müssen ihre Parzellen weichen. Dasselbe betrifft Hundehalter und Kleingärtner (die OZ berichtete). „Die Pächter sind informiert, dass ihre Pachtverträge zum 31. Dezember 2019 enden. Die Verwaltung ist mit ihnen im Gespräch und prüft Ersatzstandorte“, so Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

„Bislang wurde uns nur die Sandfuhr als Ersatzstandort angeboten. Dort sollen wir uns eine Fläche mit den Hundehaltern teilen“, sagt Wolfgang Trapp, Vorsitzender des Rassekaninchenzuchtvereins. Begeistert sei davon niemand der 15 Mitglieder. Im Gegenteil. Die Fläche nahe der Bahnschienen sei nicht nur zu klein für alle, sondern weise auch ein Gefälle auf. „Wir fürchten, dass wir dann ständig mit dem Problem Wasser zu kämpfen haben“, sagt der 62-Jährige. Hinzu käme, dass dieser Standort ein ganzes Ende vom jetzigen entfernt ist, neue Behausungen für die Rassekaninchen laut Aussage der Verwaltung jeder selbst finanzieren und aufbauen müsse.

„Ich werde dort nicht mehr mit hinziehen. Wie soll ich dort zweimal am Tag zum Füttern hinkommen, wenn es stürmt und schneit? Dazu bin ich zu alt“, sagt der 70-jährige Klaus-Peter Bünning, der in der Loitzer Straße wohnt und jetzt meistens mit dem Rad zu seinen Kaninchen fährt. Besonders sauer ist er darüber, „dass die Stadt verlangt, wir sollen hier unsere Schuppen auch noch allein abreißen. Mit mir nicht, und wenn ich dafür in den Knast gehe“, sagt er. Seit 40 Jahren züchtet Bünning in der Sparte Kaninchen. „Gern hätte ich noch zehn Jahre weiter gemacht. Welche Beschäftigung hat man denn sonst noch als Rentner? Soll ich künftig nur noch auf dem Sofa sitzen?“

Wolfgang Trapp fürchtet, dass weitere Mitglieder des Vereins aufgeben: „Die Stadt hat uns eindeutig gesagt: Wird keine Schule gebaut, kommen hier irgendwann Eigenheime her. So oder so sollen wir weg“, sagt er. Der Frust sei groß, die Hoffnung gering. Am 24. November findet die nächste Mitgliederversammlung statt, zu der Jörn Kasbohm, Fraktionschef der Linken wiederholt sein Kommen angekündigt habe.

Petra Hase