Amt Züssow

Der zweite Anlauf verlief erfolgreich: Die Gemeinden Karlsburg und Lühmannsdorf im Amtsbereich Züssow werden fusionieren. Das ist das Ergebnis zweier Gemeindevertretersitzungen. Während die Lühmannsdorfer Abgeordneten am Donnerstagabend einhellig für das Zusammengehen mit Karlsburg votierten, lautete das Abstimmungsergebnis in Karlsburg einen Abend später 8:1 für die Fusion. Den Sitzungen der Gremien gingen Einwohnerversammlungen voraus, auf denen sich Interessenten wiederholt über die Auswirkungen der Gemeindehochzeit informieren konnten.

„Mit etwa 50 Gästen war sie zwar nicht mehr so gut besucht wie die erste Einwohnerversammlung“, sagt die Lühmannsdorfer Bürgermeisterin Esther Hall. Dennoch sei sie mit der Resonanz zufrieden – erst recht mit dem eindeutigen Abstimmungsergebnis. „Wir haben mit der Fusion jetzt die einmalige Chance, unsere Schulden abzubauen, auch wenn das viel Kraft kosten wird“, so Hall. „Die Gemeinde Lühmannsdorf konnte seit etwa 15 Jahren den Haushalt nicht mehr ausgleichen, war gezwungen, die Rücklagen aufzubrauchen und Kassenkredite aufzunehmen“, sagt sie. Seit 2012 sei jedes Jahr ein Minus von etwa 100000 Euro hinzugekommen. „Das macht auf Dauer keinen Spaß“, erklärt die 63-Jährige. Auf diese Weise habe sich in den vergangenen Jahren rund eine halbe Million Euro Schulden angehäuft, die als Kassenkredit eine erhebliche Last darstellten.

Ein ähnlich hohes Defizit weise Karlsburg auf. Mit der Fusion tilge das Land jene Schulden, die bis zum Jahresende 2015 aufgelaufen seien. In Lühmannsdorf sind das ca. 208000 Euro, in Karlsburg knapp 424000 Euro. 60 Prozent der jeweiligen Summe gehen sofort nach der genehmigten Hochzeit an die Gemeinden, die restlichen 40 Prozent im fünften Jahr nach dem Zusammengehen. Dazu gebe es eine Fusionsprämie für die Partner von insgesamt 400000 Euro. „Die Hälfte davon muss investiv eingesetzt werden“, sagt Esther Hall und berichtet, dass Lühmannsdorf mit dem Geld gern Wege instand setzen beziehungsweise ausbauen möchte, wie etwa Am Heidberg, die Giesekenhäger Reihe oder die Oberreihe im Ortsteil Brüssow.

Karlsburg hat ebenfalls eine Reihe von Vorhaben im Blick, wobei der Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Die letzte Kostenschätzung gehe von 1,4 Millionen Euro aus, so Bürgermeister Rolf Warkus. „Das Bauprojekt ist Bestandteil des Haushaltes 2019, der bereits im Dezember von der Gemeindevertretung beschlossen wurde und nun auf die Genehmigung wartet“, sagt er. Das bedeutet: Den ersten gemeinsamen Haushalt der neuen Gemeinde gibt es erst 2020, aufgestellt von den im Mai zu wählenden Gemeindevertretern. Er selbst werde sich kein weiteres Mal zur Wahl stellen, so der 77-Jährige. Auch Esther Hall will nicht mehr kandidieren, 25 Jahre Ehrenamt seien genug. „Es ist Zeit für einen Generationswechsel“, betont auch sie.

Wer nicht mehr kandidieren wolle, findet Karlsburgs Gemeindevertreter Frederik Wolf, hätte sich bei der Entscheidung zur Fusion zumindest der Stimme enthalten müssen. Denn nun müssten andere „die Suppe auslöffeln“, kritisiert er. Wolf war der einzige Abgeordnete, der am Freitagabend gegen die Fusion stimmte. „Nach meiner Auffassung ist sie die falsche Entscheidung, aus der Nachteile erwachsen werden. Um an die Konsolidierungsmittel des Landes zu gelangen, wird sich der Sparzwang noch verschärfen“, ist er überzeugt und fügt hinzu: „Auch wenn ich die Fusion für einen Fehler halte, müssen wir jetzt das Beste daraus machen.“ Sein Antrag am Freitagabend, einen Bürgerentscheid zur Fusion zu initiieren, wurde mit acht Stimmen abgelehnt. Ob er selbst noch einmal kandidiere, ließ er gestern offen: „Ich habe mich noch nicht entschieden.“

Esther Hall indes ist überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: Auch wenn die neue Gemeinde nicht schlagartig reich werde, gebe es doch zumindest die Chance, die Geschicke wieder in die eigene Hand zu nehmen. Eine Gemeinde, die nach dem Zusammenschluss knapp 1900 Einwohner zählt und Karlsburg heißen soll. Das war übrigens die Idee der Lühmannsdorfer Gemeindevertretung. „Denn Karlsburg ist viel älter und bekannter“, begründet Hall den Vorschlag. Lühmannsdorf zähle gerade einmal 193 Jahre, Karlsburgs erste urkundliche Erwähnung hingegen geht auf 1300 zurück.

Trägt der Gebietsänderungsvertrag zur Bildung der neuen Gemeinde Karlsburg die Unterschrift beider Bürgermeister, braucht es noch die Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, sprich des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Beim Kreis müssen wir nicht nur den Vertrag einreichen, sondern auch alle anderen Unterlagen, wie etwa die Protokolle der Einwohnerversammlungen“, sagt Bärbel Witschel, Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Züssow, auf OZ-Anfrage. Der Kreistag werde dass Thema am 18. Februar auf dem Tisch haben.

Petra Hase