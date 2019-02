Greifswald

Am Freitag wird es keine Geburtstagsfeier im Begegnungszentrum Mole geben. Diese Info sei irrtümlich im Veranstaltungskalender der Stadt gelangt, sagte ein Mitarbeiter des Kreisdiakonischen Werkes. Ein Wasserschaden am Gebäude würde für eine Party nicht die richtige Umgebung bieten, hieß es. Die Mole ist ein Begenungszentrum, was vor drei Jahren als Aussenstelle des Psychosozialen Zentrums gegründet wurde, einer Beratungs- und Therapieeinrichtung für Asylsuchende und Migranten. Dessen Mitarbeiter kümmern sich um persönliche oder berufliche Belange der Geflüchteten oder bieten Sprachkurse an.

OZ