Greifswald

Wer derzeit in die Gewächshäuser der Gärtnerei des Berufsbildungswerkes (BBW) am Standort Kemnitz schaut, sieht buchstäblich rot. Tausende von Weihnachtssternen stehen hier dicht an dicht und treten von hier aus ihre Reise zu den Blumenhändlern und Märkten der Region an.

„Jedes Jahr ziehen wir rund 12000 Weihnachtssterne auf“, erzählt Mathias Hoefs, der als Ausbilder und Teamleiter in der Gärtnerei arbeitet. „Die Jungpflanzen bekommen wir bereits im Juli“, erzählt der 46-Jährige. „Ab Mitte September bereiten wir die Pflanzen auf die Blüte vor, indem wir die Belichtung einschränken.“ Die ursprünglich aus Mexiko stammenden Kurztagspflanzen reagieren mit der Ausbildung der charakteristischen roten Blätter. „Blütenblätter sind das allerdings nicht“, klärt Hoefs auf. „Es handelt sich hierbei um Hochblätter, die eigentlichen Blüten sind ziemlich unscheinbar und sitzen in der Mitte.“

Bei der Pflege der Weihnachtssterne helfen die die drei angehenden Gartenbauhelfer Friedericke Schramm, Suren Petrosyan und Diana Feld. Sie sind drei von insgesamt 26 Azubis, die in Kemnitz ihre Ausbildung im Produktionsgartenbau bzw. im Garten- und Landschaftsbau machen. „Ich mag den Umgang mit Pflanzen einfach. Schon als Kind habe ich viel Zeit im Garten verbracht“, erzählt die 17-jährige Friedericke Schramm über ihren Traumberuf. „Vielleicht liegt das aber auch in der Familie: Mein Vater ist ebenfalls Gärtner.“ Besonders angetan haben es der jungen Frau aber nicht die bunten Weihnachtssterne, sondern Grünpflanzen. „Die unterschiedlichen Grünschattierungen und Formen der Blätter finde ich toll“, sagt sie.

Derzeit steht für die Azubis allerdings die Weihnachtssternsaison im Vordergrund. Die Pflanzen wollen für den Versand in Schutzfolie verpackt werden, später warten sie dann zum Beispiel im Inselpoint-Laden des Berufsbildungswerks Greifswald oder auf dem Adventsmarkt auf ihre Käufer. Eigentlich sei die Pflanze pflegeleicht, ein heller Standort bei Zimmertemperatur sei ideal. „Man sollte allerdings sehen, dass man es mit dem Gießen nicht übertreibt“, empfiehlt Diana Feld (17). „Auch was Zugluft angeht, ist er empfindlich.“

Weihnachtssterne gibt es nicht nur in dunkelrot, sondern auch in hellgelb oder „Glitter. Quelle: Anne Ziebarth

Bei guter Pflege sei es durchaus möglich, einen Weihnachtsstern mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte zu kultivieren. „In seiner Heimat bildet der Weihnachtsstern richtige Büsche aus und kann bis zu drei Meter hoch werden“, erzählt Hoeft. „Wir haben hier einige schöne mehrjährige Exemplare zu stehen.“

Auch bei den Weihnachtssternen gibt es farbliche Spielarten. Neben dem klassischen rot gibt es in Kemnitz auch Weihnachtssterne mit hellgelben und gelb-rot gescheckten Blättern.

Doch in der Gärtnerei denkt man im Herbst bereits auch an den Frühling. Rund 10 000 Primeln stehen in den Startlöchern, dazu kommen noch einmal 16 000 Hornveilchen und Stiefmütterchen in den Folienhäusern. „So Bio wir möglich“, berichtet Hoeft. „Wir verwenden hier biologische Schädlingsbekämpfung, setzen also Schlupfwespen oder Raubmilben auf etwaige Schädlinge an.“

Wer sich für Kemnitzer Weihnachtssterne interessiert, findet sie beim Adventsmarkt des Berufsbildungswerkes in der Pappelallee am 1. Dezember ab 13 Uhr.

Anne Ziebarth